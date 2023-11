Su abuela espera una semana en el Regional una operación de urgencia: "Que no le pase a nadie más"

María C. C., de 85 años, fue operada de urgencia este miércoles por la tarde en el Hospital Regional tras una fractura de cadera. Este jueves, aunque convaleciente, se encontraba "bien", según confirmaba su nieta. "Está consciente y ha desayunado", comentaba. Hasta ahí, parece una historia normal dentro de la rutina asistencial. Pero no lo es porque la mujer ha tenido que esperar una semana para que la intervinieran por una urgencia.

Su nieta, Tamara Ortiz, a pie de cama, cuidándola, exigía: "Que no le pase a nadie más; que nadie tenga que esperar tanto para una operación que es urgente. Ha sido un calvario. Para nosotros y para ella. Porque de la cabeza está perfecta y nos decían todos los días que ya la operaban. Pero luego era imposible porque no había quirófanos. Ella mantuvo el tipo muchos días, pero al final estaba desesperada y enfadada".

Su caso lo avanzó la Cadena Ser. María sufrió una caída el pasado miércoles 25 de octubre y se fracturó la cadera. Llegó a Urgencias del Regional sobre las 21:00 de esa jornada y no la operaron hasta este miércoles 1 de noviembre a las 19:00. Una semana después...

Debido a que toma anticoagulantes -porque en junio tuvo dos infartos-, los facultativos le explicaron que no podían operarla hasta el viernes 27. Hasta entonces, comió normal: desayuno, almuerzo y cena. Ya el viernes, como la iban a intervenir, lo pasó en ayunas. Pero cuando no había una urgencia más vital que la suya, había otra; así que su operación se posponía. A última hora de la tarde de aquel día le confirmaron que no había quirófanos y que no la intervenían. Había pasado todo el día en ayunas. Le dieron la cena sobre las 20:00 y una tila un poco más tarde.

El sábado, con la perspectiva de que sería operada, otra vez pasó el día sin comer. Al final de la jornada, como nuevamente no pudieron intervenirla por falta de quirófano, cena a las 20:00 y tila. Y así el domingo, y el lunes, y el martes, y este pasado miércoles, cuando por fin, sobre las 19:00, fue operada. Según asegura su nieta, ha sido una semana de espera y ayuno. Éste sólo roto por la cena y la infusión posterior. "Además, todo ese tiempo ha tenido que estar bocarriba y sin moverse debido a la fractura. Los días han sido eternos. Tenían que ponerle morfina para el dolor", añade Tamara.

"Faltan profesionales, faltan quirófanos, falta de todo. No es normal. Es una sanidad que pagamos con nuestros impuestos", opinaba. Aclaraba que "los profesionales no se han portado mal; los pocos que había..." Pero insistía: "No tengo quejas del trato del personal. Pero es necesario que contraten más profesionales y que abran más quirófanos, porque casos como el de mi abuela en un hospital llegan a diario; y accidentes de tráfico y otras cosas..." Según manifiesta, le decían que los cirujanos tenían intervenciones pendientes más graves y que en cuanto pudieran, metían a su abuela en quirófano. "Pero todos los días, al final, lo mismo; que no podían operarla porque llegaba otra urgencia", relata. "Decían que mi abuela no era un caso de vida o muerte... Pero una mujer con 85 años, dos infartos y la cadera rota se ha tirado una semana a base de morfina para los dolores, casi todo el día en ayunas y bocarriba sin poderse mover", se queja Tamara. La familia ha puesto una reclamación y levanta la voz porque, aclara su nieta: "Espero que otras personas no pasen por lo mismo".

La respuesta del hospital

Ante la consulta de Málaga Hoy por este caso, el Hospital Regional aclaró que la paciente ya estaba operada y que fue intervenida, una vez que concluyeron las operaciones que eran prioritarias por el estado crítico de otros enfermos. Por último, el centro sanitario indicó que "la dirección es sensible a las necesidades de todos los pacientes y trabaja desde hace meses en un plan de choque de lista de espera quirúrgica para reducir las demoras, que ha de combinarse con las urgencias y las urgencias vitales".