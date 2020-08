Estepona dará mañana el primer paso para reconstruir el centro comercial Laguna Village

El centro comercial Laguna Village, uno de los emblemas de Estepona, ardió por completo este sábado tras un incendio forestal y el Ayuntamiento de la localidad quiere retomar el proyecto con la mayor celeridad posible. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha señalado que se reunirá mañana martes por la mañana con el propietario de la empresa concesionaria del recinto, el alemán Jürgen Sauer, para analizar qué medidas se pueden tomar para la reconstrucción de un complejo en el que había varios restaurantes, tiendas, clubs de playa y otro tipo de empresas con más de 200 empleados.

García Urbano ya anunció el sábado por la tarde en la red social Twitter que el Consistorio daría “todas las facilidades” para la reconstrucción de este centro comercial porque “es un emblema turístico en nuestro país”. En una conversación telefónica mantenida con este diario, García Urbano detalló que el suelo sobre el que se alzaba el Laguna Village es de propiedad municipal y fue objeto de una concesión administrativa para esta iniciativa empresarial. La concesión es de 75 años y han pasado 15, por lo que la concesionaria liderada por Sauer tiene aún 60 años por delante para operar ese espacio.

“Como ayuntamiento podemos tener un papel relevante en la rápida reconstrucción de ese centro comercial”, indicó García Urbano, quien prefirió no dar más detalles hasta que no se reúna personalmente con el empresario germano. Sauer vive parte del año fuera de España y regresaba a Málaga esta noche, siendo ese el motivo por el que la reunión tendrá lugar mañana martes.

Nadie duda de que el centro comercial resurgirá de sus cenizas y, antes o después, volverá a estar operativo. No obstante, el mayor problema social a corto plazo es el de los 200 trabajadores que, de golpe y porrazo, se pueden quedar en el desempleo, máxime en una situación tan difícil como la actual en plena pandemia. García Urbano es consciente de este problema y, aunque tampoco quiso adelantar acontecimientos hasta que no se traten las diversas opciones, sí comentó que “Estepona ha avanzado mucho a lo largo de estos años no solo en infraestructuras sino también en cuestiones sociales y estamos pensando en esos trabajadores”.

Un día después de la tragedia los ánimos estaban ya más calmados. El fuego quedó definitivamente extinguido a las 15:00 de ayer domingo, aunque ya estaba controlado desde la tarde anterior. García Urbano se congratuló de que, pese a la voracidad de las llamas y el hecho de que hubiera centenares de personas en esos complejos turísticos, no hubiera ninguna víctima mortal y, de hecho, solo hubo un bombero con heridas leves. “La gente fue evacuada con bastante diligencia y orden y los usuarios salieron muy rápido”, afirmó el regidor de Estepona.

El incendio se declaró a las 13:45, calcinó el centro comercial Laguna Village y una vivienda, y tuvieron que ser desalojados los residentes de otras 30 viviendas y los del hotel Kempinski.