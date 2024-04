El estudio malagueño Flow81, ganador en el programa 40under40 que premia a los mejores arquitectos de Europa

El estudio Flow81, fundado por Ignacio Merino, Gonzalo Merino y Lourdes Arregui, ha sido uno de los seis españoles premiados en el concurso “Europe 40under40®” otorgado por The European Centre For Architecture, Art Desing and Urban Studies en colaboración con The Chicago Athenaeum, y que lista a los 40 arquitectos y diseñadores industriales por debajo de 40 años con mayor talento de Europa. Este reconocimiento pone en el punto de mira a nivel mundial a este estudio con sede en Málaga y refleja la buena salud del sector en nuestra provincia.

Este galardón, abierto a aquellos arquitectos, paisajistas, interioristas, urbanistas y diseñadores industriales que trabajen de forma independiente en una empresa o en un proyecto específico como diseñadores principales, es uno de los de mayor referencia en el campo de la arquitectura. Pretende arrojar luz e identificar a la nueva generación de creadores que mayor impacto tendrá en los espacios que habitamos y en los que trabajamos, así como dibujar la escena de la arquitectura y el diseño en Europa. En palabras de la organización, “en tiempos difíciles, mantener perspectivas visionarias es crucial. Mostrar las mentes más brillantes de Europa en arquitectura y diseño no solo inspira esperanza, sino que también alimenta el optimismo para los avances del mañana”.

Este no es el primer gran reconocimiento que recibe Flow81. El estudio, gracias a su particular forma de entender la arquitectura en fusión con la naturaleza circundante, atesora ya a pesar de su juventud una Mención especial en los Premios de Andalucía de Arquitectura 2022 (Junta de Andalucía) y el Premio Especial Obra Joven en los Premios de Arquitectura 2022 (Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga) por una villa de lujo que flota sobre un bosque en Sotogrande. El resto de premiados proviene de Austria, Grecia, Francia, Polonia, Portugal, España, Suecia, Países Bajos, Turquía y Reino Unido. Los españoles son: Ignacio Merino, de Flow81 Architecture Lab SLP; Pablo López Prol, de PLP Atelier; Álvaro Moral García, de MADE.V Arquitectos; María Teresa Sánchez Táboas, de Gramática Arquitectónica; Yago Vaillo Usón, de Vaillo+Irigaray Architects y Cristina Vega Iglesias, de Burlat & Vega Architectes.

Todos los proyectos ganadores se presentarán en la exposición titulada "40 Jóvenes Arquitectos Europeos con Nuevas Visiones", que se inaugurará durante la ceremonia de entrega de premios en The European Centre, Atenas, en diciembre de 2024. Además, Metropolitan Arts Press editará una publicación especial basada en la exposición estará disponible en todo el mundo.

Respecto al jurado, está compuesto por los siguientes arquitectos de reconocida influencia en su labor profesional o docente: María González Aranguren, arquitecta en Aranguren & Gallegos y profesora asistente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Virginia; Laertis Antonios Ando Vassiliou, arquitecto-ingeniero en LAAV Architects; Dra. Elena Douvlou, DipArch, MAArch, PhD, PgCertHE, FHEA, ARB y decana asociada en la, Escuela de Arquitectura, Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el Dr. Peter Kuczia, arquitecto en Kuczia Architects y PhD.