Un estudio del mercado inmobiliario en Málaga augura una recuperación del valor de tasación en 2021

El informe El mercado inmobiliario en Málaga. Un análisis de asking price, valor de tasación, oferta y compraventas de Alia Tasaciones, que analiza el mercado inmobiliario de Málaga y la Costa del Sol entre 2015-2020, augura un 2021 con una recuperación del valor de tasación así como una estabilización del asking price (precio de venta).

Estos valores suelen estar opuestos en la horquilla de precios de mercado, identificándose el asking con el valor máximo y la tasación con el precio más bajo. "Málaga ha disfrutado de una sana expansión económica en los últimos años y ese crecimiento se ha trasladado al mercado inmobiliario", han apuntado. Tanto el asking price como el valor de tasación han aumentado fuertemente en los últimos cinco años (+37 por ciento y +44 por ciento respectivamente).

De este modo, ante el impacto de la pandemia del COVID-19, el estudio observa varios escenarios en función de la velocidad de recuperación y concluye que, para el valor de tasación se espera un escenario intermedio, en el que los precios se recuperarán tímidamente a lo largo de 2021 y se quedarán todavía por debajo de los valores pre-COVID; mientras que el precio de venta se muestra estable para el próximo año.

Otra de las conclusiones es que en Málaga el asking price siempre está por encima del valor de tasación, de media un 18 por ciento superior entre 2015 y 2020 (273 euro/metros cuadrado) . Aunque el efecto del desconfinamiento produzco un aumento del asking y la mayor diferencia entre ambos, en julio de 2020 (638 euros/metro cuadrado), la tendencia que marcan es a igualarse, lo que apunta a una consolidación de Málaga como zona de inversión inmobiliaria.

Desde mediados de 2019 se han producido tres efectos en Málaga que reflejan una transición a un mercado maduro. En primer lugar, una caída de las compraventas de vivienda; en segundo lugar, una ralentización en el crecimiento de los precios, tanto en el asking como en el de tasación; y, en tercer lugar, un aumento muy fuerte del número de inmuebles en oferta vacacional.

A partir del aumento de pisos turísticos, la situación de la oferta de vivienda y la evolución de las compraventas, el informe también concluye que, en Málaga, en el corto plazo, hay mucha relación entre los precios, la oferta total y la oferta turística, especialmente con el asking price. Sin embargo, a largo plazo, los precios están muy relacionados con el número de compraventas.

Marbella se consolida y Estepona y Torremolinos crecen

A un nivel micro, en el estudio se observa que cada municipio tiene una evolución particular. La relación entre tasación y asking price muestra una clara diferencia entre municipios prime, en los que el valor de tasación se acerca mucho al asking, y zonas en expansión, donde el asking todavía tiene una diferencia muy alta.

Marbella ha sido tradicionalmente una de las zonas con más atractivo inmobiliario de la provincia, lo cual se traslada a su asking y especialmente a las tasaciones, que cuentan con valores muy altos. Actualmente presenta una evolución de precios moderada en los últimos años, siendo una zona consolidada y muy segura para el inversor.

Por su parte, Estepona y Torremolinos están en pleno crecimiento, resultando muy atractivas para los inversores en los próximos años debido al fuerte aumento de precios. Nerja, por su parte, muestra un aumento en los valores de mercado, que se traslada a las tasaciones.