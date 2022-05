Los estudios de arquitectura tras la renovación de la Plaza de la Marina

El último de los anhelos del Ayuntamiento de Málaga es convertir la plaza de la Marina en un entorno peatonal que se una con el mar, el Palmeral de las Sorpresas y el Paseo del Parque. Este balconcito al mar, joya de la corona del centro urbano de bajas emisiones que se pretende conseguir dentro del Plan Málaga Litoral, es el proyecto en el que más ahínco se está poniendo por parte del Consistorio. Es por ello que se convocó un concurso internacional de ideas, al que han respondido hasta 23 equipos de las primeras espadas nacionales e internacionales que buscan conseguir desarrollar el proyecto.

Son 71.500 metros cuadrados de espacio público peatonal los que quedarán tras la remodelación del espacio, que bordeará con La Malagueta, la Alameda Principal, entrará en el Soho y limitará con la Bahía. El empeño del Ayuntamiento era que el resultado fuese de primer nivel y, por ello, esta primera fase del concurso es una fase de méritos. Los 23 equipos que se han presentado han dispuesto los principales trabajos de urbanización, parques y plazas. De ellos, Promálaga seleccionará a 6 para que desarrollen su propuesta en tres meses. Por ello se les premiará con 30.000 euros. Una vez acabado el plazo el jurado elegirá entre las seis propuestas al ganador, que será el adjudicatario del contrato para la redacción del anteproyecto por un importe de 270.000 euros.

Pero, ¿quiénes están detrás de los 23 equipos que se han presentado al concurso? Sólo cinco de ellos son nacionales. Entre los 18 internacionales hay cuatro de Reino Unido, tres franceses, tres holandeses y dos estadounidenses.

Equipos internacionales

Destacan sobre el resto los tres equipos holandeses. El primero de ellos es el estudio West 8, encargado del diseño del proyecto Madrid Río, para recuperar la ribera del Manzanares tras las obras de los túneles de la M-30; un pulmón para la capital de España. También destacan otros proyectos como la remodelación de la plaza Gambetta, en la francesa ciudad de Burdeos. Líneas elegantes para la recuperación para el público de una plaza que se había perdido entre la vegetación.

Continúa el estudio que encabeza el neerlandés Ben van Berkel junto a Caroline Bos, UN Studio. Entre sus proyectos más señeros podemos contar con el Museo de Mercedes Benz en Stuttgart, la casa Möbius, el Puente Erasmus o la remodelación del barrio de Hanwa. Una arquitectura de vanguardia, sin convenciones, que deslumbra a lo largo y ancho del mundo.

Seguimos con los estudios de Países Bajos con MVRDV, casa fundada en Róterdam en 1993. Allí levantaron el Edificio Markthal, que otorga personalidad a la ciudad gracias a sus soluciones curvas y a su integración en el espacio público. Hasta 47 países tienen edificios o proyectos con su firma; muchos de ellos en su Holanda natal, pero también en otras latitudes como Shenzhen, capital tecnológica de China o en Argentina, donde proyectaron unos viñedos. su diseño está muy concienciado con el espacio público y la sostenibilidad de las ciudades.

También está representada el estudio de Zaha Hadid, la arquitecta israelí ganadora del Pritzker que murió en 2014, pero cuyo equipo sigue manteniéndose como referencia mundial.

El también británico Gustafson Porter se presenta con espacios como el Parque Central de Valencia o el Westergasfabrik de Ámsterdam. La firma que encabeza con Bowman se centra en el paisajismo, tratando de darle la máxima importancia al espacio natural y a las zonas verdes. En su dossier también aparecen proyectos del calado del entorno de la Torre Eiffel, que visitan cada año cerca de 30 millones de personas.

Destaca también el francés Michel Desvigne, gran premio de urbanismo de Francia en 2011; paisajista que está remodelando la explanada de La Défense en París y que puede presentar a concurso los proyectos del Edificio V de la Unesco en Francia o la remodelación de entornos marítimos y cercanos al puerto en Monaco, Axe Cap Pinède o Malta.

Arquitectos de renombre en España

No por ello son de menor calado las obras de los arquitectos nacionales que se han presentado al concurso. Ya conoce el entorno que se va a remodelar el arquitecto Jerónimo Junquera, que firma el Palmeral de las Sorpresas del Muelle 2, por lo que se supone que ambos proyectos ligarían de una manera especial.

También se ha presentado la última ganadora del Premio Nacional de Arquitectura, Carme Pinós, de la que el jurado enfatizó en la responsabilidad social y la sostenibilidad perseguida en sus proyectos. A la vez, hizo mención a la transversalidad de su obra, promoviendo el diálogo de la arquitectura con otras artes.

Están presentes también el equipo Ecosistema Urbano, que ahora se encuentran trabajando en el proyecto de regeneración urbana y paisajística en el campus de Teatinos; o los autores del Parque Felipe VI sobre la estación del AVE de Logroño, Ábalos + Sentkiewicz. A su vez, han presentado candidatura el equipo b720, capitaneados por Fermín Vázquez, el autor de la renovación de AZCA en Madrid o el arquitecto Juan Herreros, autor del Museo Munch en Oslo

Todos los equipos internacionales cuentan con el apoyo de uno o varios equipos nacionales, muchos de ellos malagueños, por lo que se crea “una sinergia de beneficio mutuo que redundará en la calidad de las propuestas futuras para este espacio”.

Entre los equipos malagueños presentes cabe destacar a los arquitectos Ángel Asenjo, autor del Palacio de Congresos de la ciudad, o la terminal de autobuses del Muelle Heredia; Juan Gavilanes, que llevó a término la renovación de las calles Granada y Calderería con sus plazas; Luis Machuca, que firma el nuevo Caminito del Rey; Salvador Moreno Peralta, Premio Nacional de Urbanismo por el PGOU de Málaga de 1983; José Seguí, que firma los proyectos de la Marina de San Andrés o de la torre del puerto, y el equipo HCP, que colabora en el Hotel de Moneo del Hoyo de Esparteros.

Tras la finalización de este concurso internacional y el posterior desarrollo del anteproyecto, los 4 principales proyectos del Plan Málaga Litoral estarán elaborados a nivel de anteproyecto (intercambiador de la Explanada de la Estación –ya finalizado–, intercambiador de La Marina –en proceso de desarrollo– el Eje Litoral soterrado recientemente adjudicado) y el anteproyecto para la reurbanización de la zona central del Plan Málaga Litoral.

El Consistorio aún está en búsqueda de financiación para este proyecto. En está búsqueda, el alcalde insiste en los fondos europeos Next Generation, asegurando que es un proyecto que no sólo afecta a la ciudad, sino a toda a la región y que enlaza con el motivo de ser de los mismos. El alcalde ha insistido en que será necesaria la colaboración de las distintas administraciones y ha adelantado conversaciones con la Junta de Andalucía, toma de contacto que aún espera con el Gobierno central. En caso de que no se llegue a puerto en esta búsqueda de fondos en el Consistorio deberán buscar financiación privada.

Antes del proceso de peatonalización será necesario soterrar el tráfico los 2,3 kilómetros que separan el Muelle Heredia del Gran Hotel Miramar frente al litoral malagueño. Por lo tanto este será el último paso del Plan Litoral, que está cifrado en 442 millones de euros. Aún se busca el modo de financiar esta cantidad, el alcalde confía en los fondos europeos escudándose en que es “un proyecto que afecta a la región, a un millón y medio de personas”, pero aún no se ha concretado nada. Si no se llega a esta vía, tendrá que explorar la financiación privada.