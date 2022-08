La excaldesa de Manilva recurrirá la sentencia de contratos a dedo

La ex alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), tiene intención de recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que la condena como responsable de un delito continuado de prevaricación por realizar 749 contratos sin procedimiento legal, tal y como ha confirmado este miércoles en declaraciones a Efe. La ex alcaldesa de este pequeño municipio de la Costa del Sol, que aún no ha recibido la notificación oficial de la sentencia y de la que -asegura- ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, ha supeditado su decisión en última instancia al consejo de su abogado que es quien conoce “las herramientas legales”.

Muñoz, regidora de Manilva entre 2007 y 2013, insiste en que le gustaría tener oportunidad de defenderse y limpiar su nombre, más que nada por sus familiares, en especial sus nietos, ya que “las publicaciones en internet y los recortes de prensa están ahí”. La sentencia en cuestión, que condena a la exalcaldesa de Izquierda Unida a nueve años de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público, considera probada su responsabilidad en la formalización de los contratos de trabajo en cuestión sin que mediaran los procedimiento legales oportunos.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial ha condenado también al asesor jurídico del Ayuntamiento de Manilva en aquel momento, Aitor Menoyo, a 21 meses de inhabilitación por el mismo delito, en este caso en grado de cooperación necesaria. Los magistrados consideran que el abogado tenía información suficiente para saber que el método de las contrataciones era ilegal. Finalmente, el tribunal ha decidido absolver al entonces responsable del Área de Recursos Humanos, Diego Díaz, y al exconcejal de Deportes, Francisco Medina.