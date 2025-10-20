Fallece un tripulante de un barco de Greenpeace tras ser evacuado en helicóptero al aeropuerto de Málaga

Un hombre que viajaba a bordo del ‘Arctic Sunrise’, el buque de Greenpeace que ha estado unos días atracado en el puerto de Málaga, ha fallecido este lunes por la tarde tras ser evacuado por un helicóptero al aeropuerto de Málaga, después de sufrir una emergencia médica a unas 30 millas de la costa.

El aviso se produjo cuando el barco, que había zarpado poco antes del puerto malagueño, comunicó que uno de sus tripulantes se encontraba en estado grave. Ante las condiciones del mar, con olas de más de un metro, la lancha Salvamar Alnitak, con base en Málaga, se dirigió al punto, aunque la evacuación por vía marítima no fue posible, según ha podido confirmar este periódico.

Salvamento Marítimo había activado a su vez al helicóptero Helimer, con base en Jerez de la Frontera, que partió hacia la zona mientras la lancha continuaba navegando hacia el buque. Según fuentes conocedoras de la operación, la Alnitak llegó aproximadamente cinco minutos antes que el helicóptero, pero los equipos decidieron esperar al rescate aéreo al considerar que recortaba tiempo en el traslado hacia un centro médico.

El Helimer evacuó finalmente al afectado y lo trasladó hasta el aeropuerto de Málaga, donde los servicios sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112. El hombre falleció poco después de su llegada. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas del suceso.