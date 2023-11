La familia de Lucía Garrido tras conocer el veredicto: "Aunque ha sido tarde, al fin se ha hecho justicia"

"Ha sido un día muy importante. Hemos asistido a un hecho histórico porque este juicio ha sido un hito en la historia de España. Yo lo llamaría un veredicto legendario por la cantidad de pruebas que hemos tenido que superar durante todo este tiempo que ha durado la instrucción". Tan solo unos minutos después de conocer el veredicto de culpabilidad de los dos acusados por el asesinato de Lucía Garrido quince años más tarde en la finca en la residía en Alhaurín de la Torre, el portavoz de la familia de la víctima -emocionado y aliviado- ha manifestado que "aunque ha sido tarde, al fin se ha hecho justicia".

Ignacio Carrasco, ex secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Málaga (AUGC) lleva acusación popular desde el inicio del crimen. Además, junto con Rosa Garrido -hermana de la víctima- y esta asociación del Instituto Armado consiguieron sentar en el banquillo de los acusados a Manuel Alonso, expareja de Lucía, ahora declarado culpable por el jurado popular como cómplice de su asesinato.

Después de conocer la resolución de este tribunal, Carrasco ha confesado que su primer recuerdo ha sido para Lucía y para Rosa. También para la hija de la víctima -que en 2008, cuando se produjo el crimen, tenía 12 años-, a quien le ha mandado un mensaje a través de whatsApp nada más escuchar el dictamen. "Yo creo que va a ser también un descanso para la madre (de la fallecida), que tiene 90 años, y se merecía tener la paz de que se haya hecho justicia", ha agradecido.

Asimismo, Carrasco ha defendido que la acusación ha hecho "un juego limpio" durante la investigación y la instrucción a diferencia de las defensas de los acusados, ha arremetido. Si bien, ha lamentado que durante estos quince años "muchos palos en la rueda", como "pérdidas de pruebas", "un juicio con absoluciones indebidas" y "un jurado colgado".

En esta línea, ha asegurado que Manuel Alonso "debería estar cumpliendo prisión por tráfico de drogas y por alzamiento de bienes hasta 2024, lo que no es de recibo es que esté paseando por la calle". Y es que, a pesar de ser declarado culpable en el asesinato de Lucía, su expareja permanecerá en libertad hasta que se dicte sentencia y la autoridad judicial ordene su ingreso en prisión, así lo ha ordenado el magistrado-presidente de la Sala; una decisión criticada por Carrasco, que ha dejado entrever el riesgo de fuga ya que "no tiene ningún motivo para permanecer aquí en la península". "Espero que para los (responsables) que faltan por el crimen de Lucía haya justicia divina", ha deseado.

No obstante, el portavoz de la familia ha ensalzado la labor de los abogados de la acusación particular, que han estado "muy por encima de sus posibilidades". "No os podéis ni imaginar lo que hemos trabajado durante este juicio. Hemos terminado a las 2:00 y al día siguiente hemos tenido que asistir al juicio. Nos hemos aplicado mucho. Más no podíamos hacer. Si hubiéramos perdido el juicio, no hubiera sido porque no nos hemos aplicado al máximo", ha expresado.