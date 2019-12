Dice Francisco que lo que han hecho él y sus tres hermanos no es para tanto, que es un simple detalle, lo cuenta con mucha modestia. Los Salcedo donaron una vieja casa a la asociación Málaga Acoge. para dar techo a jóvenes migrantes extutelados. Desde que estos hermanos heredaron la vieja casa de su abuelo y su madre en la Cruz Verde, en el barrio de Lagunillas, tenían claro que no les merecía la pena venderla por los 30.000 euros que les había ofrecido el vecino.

“Todos coincidimos en que la mejor salida que podía tener la casa era un fin social”. Ese consenso familiar se extendió a todos los miembros, incluidos los hijos de cada uno de ellos. Cuenta Francisco que en cosas de hermanos, en su familia siempre debe tener la última palabra el hermano mayor. Así que fue a su casa, se lo planteó y la mujer del mayor de los hermanos propuso donarla a Málaga Acoge.

En febrero de 2018 hicieron la escritura con la asociación, pero aún quedaba por hacer. La casa necesitaba una reforma pues, como dice Francisco, “estaba hecha una ruina”. La asociación emprendió una campaña de captación de fondos para realizar el proceso de reforma, en la que han participado numerosas empresas y entidades sociales, además de una gran cantidad de donaciones privadas. En total se ha invertido en la reforma cerca de 60.000 euros, en gran medida recaudados por esas donaciones.

Málaga Acoge mantiene activa una de las campañas de crowdfunding en migranodearena.org con la que espera alcanzar 6.000 euros para culminar el proyecto de reforma. La casa José Antonio Rojo, como la ha llamado Málaga Acoge en homenaje a uno de los socios de la asociación, está prácticamente lista para ser habitada por los cinco jóvenes extutelados que la estrenarán.

Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge, espera que en dos semanas aproximadamente los chavales ya puedan vivir en ella. “Solo faltan los suministros de luz y electricidad que en estas fechas tarda bastante”. Cuenta Alejandro que la asociación lleva acompañando desde hace mucho tiempo a los chicos. “Todos quieren estudiar y trabajar y está claro que esta va a ser una oportunidad que les va a ayudar a seguir su camino”.

Francisco, el donante de la casa, cuenta que “todos tenemos que tener las mismas oportunidades y esta es una. No podemos quejarnos de que los jóvenes que vienen de fuera no se integran si no les damos las oportunidades que nosotros si hemos podido disfrutar”. La casa cuenta con dos plantas de 50 metros cuadrados cada una, con cuatro dormitorios y dos baños, uno en cada planta. Francisco insiste en que la casa que han donado él y sus hermanos “no es el Palacio de Santa Catalina, es una casita muy humilde, pero lo importante es que le sirva a los chavales para mejorar su vida”. Él muestra constantemente su modestia y dice que no es para tanto, pero desea que el suyo sea un buen ejemplo para el resto.