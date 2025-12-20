Una familia británica intenta embarcar en Málaga a una mujer muerta en un vuelo hacia Gatwick

Una familia británica trató de subir este jueves a un vuelo de EasyJet con destino a Gatwick con una mujer de 89 años que, según acabó confirmándose antes del despegue, estaba muerta. Los familiares aseguraron al personal del aeropuerto de Málaga que la pasajera estaba “muy cansada”, lo que llevó a la aerolínea a permitir el embarque. Más tarde, antes de que el avión despegara, la tripulación fue notificada de que la pasajera había fallecido y esto obligó al vuelo a volver a la terminal, causando un retraso de 12 horas, según adelantó el Daily Mail.

Testigos explicaron que la mujer fue trasladada en una silla de ruedas hasta la parte trasera del avión y que sus cinco familiares la acomodaron en su asiento. En ese momento, el grupo comentó al personal de la aerolínea que la turista se encontraba indispuesta y dormida.

Una vez finalizado el embarque, el avión inició el rodaje hacia la pista. Sin embargo, antes de proceder al despegue, la tripulación recibió el aviso de que la pasajera no presentaba signos vitales. Ante esa confirmación, el comandante ordenó regresar a la terminal, donde el vuelo quedó detenido y terminó acumulando el largo retraso.

Algunos viajeros aseguran que los familiares insistieron en que la mujer solo estaba cansada e incluso uno de ellos habría dicho al personal de EasyJet: “Está bien, somos médicos”. Este detalle alimentó la discusión entre los pasajeros sobre si la turista ya había fallecido antes de subir al avión.

Desde la compañía manifiestan que en todo momento estuvieron atentos a la familia y que se le permitió volar "porque la mujer contaba con asistencia personal y un certificado médico que la habilitaba para tomar el avión". De acuerdo con la información con la que alegan quecontaban, la pasajera estaba viva en el momento del embarque y falleció ya dentro del avión.

"Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la pasajera que lamentablemente falleció, y les ofrecemos nuestro apoyo y asistencia. El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de easyJet, y pedimos a nuestros clientes que comprendan estas circunstancias", ha declarado la compañía en un comunicado.