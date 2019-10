La familia de Pablo Podadera: “Fue una salvajada. La intencionalidad debió llevar a otra condena”

Los familiares de la víctima creen que “la justicia no se puede hacer” porque “lo justo sería que Pablo volviera a vivir ”, pero esperan que se apliquen las leyes “de la forma más razonable posible”. Ahora, conciben la vista oral que volverá a celebrarse como una “oportunidad” para que el juez lance “un mensaje más claro a la sociedad”. “Hay que valorar las acciones correctas y no premiar las incorrectas. La convivencia entre las personas debería basarse en el respeto y no en la violencia injustificada”, expresó Andrés Podadera.

La Fiscalía hablaba de un “ataque por sorpresa”

La Fiscalía de Málaga y la acusación particular, que representa a la familia de Pablo Podadera, mantienen que dos de los acusados quisieron matarle con “un ataque por sorpresa” y una conducta “traicionera” al ser por detrás; con lo que le dejaron “totalmente indefenso”. Por contra, las defensas sostienen que no hubo tal intencionalidad. El TSJA ha estimado en una sentencia los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular en representación de la familia del fallecido, que siempre han considerado que se trató de un asesinato y que alegaron falta de motivación y contradicciones en la sentencia y el veredicto. El alto tribunal andaluz no solo ha anulado la condena a tres años sino también la resolución que absolvió a otros dos procesados.