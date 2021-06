Casi 240 familias de Málaga Este siguen sin saber dónde recibirán atención temprana

En febrero más de 230 familias se enteraron de que el centro de atención infantil temprana CAIT Vithas Málaga de El Limonar quedó fuera del concurso público de la Junta de Andalucía, por lo que se cerraba el servicio. Ante la incertidumbre que esto generaba en las familias que recibían, la atención se prolongó hasta final de junio, fecha que se cumple próximamente y las familias aún no saben dónde podrán seguir recibiendo la misma.

Carolina Santiesteban es la madre de Noa, una niña que padece síndrome de Turner. Noa nació prematura, con menos de siete meses, y desde que cumplió cinco acude al CAIT Vithas Málaga a fisioterapia. Ahora Carolina no sabe dónde podrá seguir recibiendo este servicio en julio, como ella muchas familias viven en la incertidumbre.

“Quedan menos de veinte días y aún no sabemos qué va a pasar con nosotros, si preguntamos en el centro no saben nada, los profesionales del centro están peor que nosotros, si llamas al Parque San Antonio te dicen que ellos no se ocupan de eso y cuando contactamos con la Junta nos dicen que no nos preocupemos que no nos vamos a quedar sin atención temprana”, asegura Carolina.

Pero, para estas familias lo peor es la angustia de no saber dónde ni con qué profesionales se van a seguir tratando sus hijos. Todo son interrogantes ahora mismo, “si van a hacer un traslado de expediente creemos que el nuevo especialista tendrá que saberlo con tiempo suficiente como para leer el historial y saber a qué se enfrenta y estudiar cómo va a tratar al paciente”, se queja la madre de Noa.

En el mismo lugar que Noa está Adrián, un pequeño de cuatro años con trastorno del espectro autista. Su madre, Mónica Pérez, asegura que Adrián “tiene una química y una conexión con su terapeuta muy grande, para él es alguien de la familia. Se nos hace muy cuesta arriba, me preocupa mucho que no esté con ella a partir de ahora”.

Para ella, que el centro siguiera abierto y Adrián continuara con su terapeuta Mariló “sería un sueño, la mejor noticia que me podrían dar”. Lo que sí tiene claro es que quiere continuar con la atención en el sistema público. “Si fuese solo esto haríamos el esfuerzo, pero es que el niño también tiene logopedia, terapia ocupacional y profesor sombra, conlleva unos gastos tremendos”.

Desde la Junta de Andalucía aseguran que la Secretaría General de Familias está trabajando para prorrogar la licitación de aquellos centros de Atención Temprana de Málaga que hasta ahora han venido prestando este servicio y quedaron fuera de la licitación.

Aún así, recuerdan que la Consejería de Salud y Familias garantiza la prestación de este servicio, por lo que todos los menores que requieran atención temprana continuarán recibiéndola con toda normalidad, y en el caso de que algún centro no pasara la fiscalización, siempre se le asegurará el CAIT mas cercano al domicilio familiar.