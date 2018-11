Aumentan las familias, las mujeres y los jóvenes extutelados sin hogar en Málaga

En la Agrupación de Desarrollo Local preocupan especialmente los jóvenes que tras cumplir los 18 años dejan de estar tutelados por la Junta de Andalucía y, en buena parte de los casos, pasan a no tener un techo. El número aumenta pero no los recursos, como señalan. La Junta dispone de 16 plazas para estos jóvenes y la Agrupación suma otras 28. "Se han incrementado los más jóvenes en la calle, hemos recibido en Puerta Única 18 solicitudes directas tras salir del recurso de la Junta y 58 que han acudido libremente", explica Raúl Jiménez, concejal de Derechos Sociales .

En la oficina de Puerta Única se han atendido desde enero a octubre 133 unidades familiares , lo que supone 50 más que el año pasado y un incremento del 60%. Muchas de estas familias llegan tras ser desahuciadas de sus viviendas, en más de la mitad de los casos por no poder pagar el alquiler. Además, existen 870 solicitudes de personas que reúnen las condiciones para ser beneficiarias de la ayuda del alquiler pero no que encuentran quien quiera alquilarles una casa .

De reojo se ven los cartones y las mantas abultadas. Si hay una mirada directa, rápidamente se desvía hacia otro lado. Es más cómodo para la conciencia fingir que esa realidad no existe, pero hay unas 70 personas , según la Agrupación de Desarrollo Local, viviendo diariamente en la calles de la capital malagueña. "Ya una sola sería demasiado", considera el coordinador, Alejandro Cortina . La Campaña de Personas sin Hogar de 2018 pone este año el acento en el aumento de familias en emergencia social que acuden a Puerta Única por no tener acceso a una vivienda. Igualmente el incremento de mujeres y de jóvenes extutelados que se ven obligados a demandar los recursos.

"No sé cómo volver a una vida normal"

María Teresa Campos huyó de su casa hace 12 años para escapar de la violencia de género. Era muy joven y ya tenía cuatro hijos. Intentó salir adelante por sí misma pero sin trabajo fijo ni otros recursos la situación se fue complicando. "Tenía un bebé y muy poca edad", recuerda. Cuando pudo dejar a sus tres mayores internos en un colegio se quedó "más tranquila". Al menos a ellos no les faltaba ni comida ni una cama en la que dormir. "Tenían sus necesidades cubiertas", agrega. Tuvo trabajos temporales y pudo mantenerse hasta que cayó enferma con un problema circulatorio. "Ahí es cuando me quedé sin recursos, en la calle. Lo primero que se me ocurrió fue meterme en un portal a vivir, hacía frío, se me hinchaban las piernas, tuve que tomar un año entero un tratamiento de corticoides", explica con valentía.

En trasteros, en colchones, en portales pasó el último año de su vida. Ahora lleva dos meses en la casa de acogida de Asima. "Me han estado custodiando compañeros para que no me pasara nada", dice, pero reconoce que las situaciones de acoso han sido múltiples y el miedo, intenso. "Esta situación te hace mucho daño, te vuelves muy vulnerable, entras en un bucle de violencia y pierdes todo nuevamente", apunta y teme que uno de sus hijos pierda su beca y que su hija salga del colegio y no tenga nada que ofrecerle.

"Soy una mujer sin hogar, sin salud, una persona sin recursos propios, sin trabajo y tengo que competir por una vivienda, la verdad es que no sé cómo volver a una vida normal, no sé cómo avanzar", reconoce María Teresa. Ahora ha recibido un tratamiento dental y está siendo atendida por los profesionales de Asima. "He dejado de pasar frío, he mejorado mi salud y me está ayudando mucho para poder pensar en objetivos", afirma con cierta esperanza aunque es consciente del largo camino que le queda por recorrer.