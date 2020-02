Las mayoría de las farmacias de Málaga se quedan sin mascarillas ante la alarma generada por el coronavirus

Más información Las pruebas de los pacientes aislados en el Regional de Málaga dan negativo para el coronavirus

El coronavirus aún no se ha dejado sentir por Málaga pero ya se ha cobrado una víctima en la capital: las mascarillas de filtro biológico. En la farmacia Puerta del Mar llevan agotadas desde este pasado lunes y en la céntrica Mata, en plena calle Larios, desde el pasado fin de semana, aunque acusan una demanda excesiva desde finales del mes de enero, cuando los casos en Wuhan empezaron a conocerse.

En esta farmacia hablan de una "psicosis" generalizada. En las escasas cuatro semana desde que se conocieran los primeros casos del virus, han vendido más de 2.000 unidades, una situación que se extiende por toda la geografía y que ha provocado una "rotura de stock", según Diego Rodríguez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga.

La gran parte de los demandantes son extranjeros

Lo más preocupante de esta situación es que, por una parte, carece de sentido y, por otra, está dejando sin existencias a quienes realmente pueden necesitarla. "Que una persona en Málaga, por miedo, vaya a comprar mascarillas es absurdo. Su uso estaría recomendado, en todo caso, a los propios enfermos, porque retienen parte de lo que sale del cuerpo reduciendo las probabilidades de contagio; para aquellos que estén en contacto con ellos o para quienes vayan a viajar a zonas en los que se hayan detectado focos, como Italia", asegura.

Precisamente, según confirman desde el Colegio de Farmacéuticos y ratifican las boticas, la gran parte de los demandantes son extranjeros. "Al comienzo, eran sobre todo asiáticos que estaban de viaje en Málaga y sabían que a su vuelta no encontrarían existencia. Después, muchos cruceristas y gente que tenía planeado viajar", cuentan desde la Farmacia Mata. También se ha incrementado la demanda de geles de desinfección de manos y de termómetros láser.

Sea como fuera, los profesionales y representantes públicos se afanan por calmar los ánimos. El perfil de Twitter @EnfrmraSaturada, centrado en la divulgación científica, compartía anoche este mensaje: "Por favor, dejad de comprar mascarillas que no necesitáis. Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus). Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria".

El delegado de Salud en Málaga: "No hay ninguna alarma"

El delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, lo comparte al completo y lo considera "acertadísimo". "No hay ninguna alarma", repite y, ante la llegada de algún caso, "estamos preparados".

Bautista considera "una barbaridad" lo que se ha desencadenado en los últimos días e incide en que las recomendaciones pasan "por mantener las medidas higiénicas básicas" y son exactamente "las mismas que para la gripe". "Es una barbaridad lo que se está generando en los últimos días", alerta, cuestionando que se ha generado una especie de "ansiedad". "Dónde está el coronavirus. Llegará muy posiblemente pero parece que hay ansiedad en que sea ya", asegura.

"Únicamente hay que tener cuidado con las personas inmunodeprimidas, que son mucho más susceptibles también a nuestra gripe, que no hay que olvidar: es más lesiva que el coronavirus. No hay que temer a la calle, solo hay que evitar las zonas de riesgo, que en España no hay ninguna. Vamos a ser sensatos", alega.