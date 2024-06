Las felicitaciones de los amigos a Felipe Romera: "Y es que es un maestro de los arroces"

Durante el V Premio Reconocimiento Andaluz, que ha reconocido la trayectoria de Felipe Romera, director de Málaga TechPark, se ha proyectado un vídeo en el que una decena de personalidades han felicitado a Romera y han destacado su labor profesional.

Han participado José Estrada, Ex director industrial de Fujitsu y ex gerente de Promalaga; Luis Fernando Martínez, Ingeniero de Telecomunicación; José Blanco, ex CEO de Ingenia, Adelaida de la Calle, ex rectora de la UMA; Luis Sanz, ex director general de la Asoc. Int. de Parques Tecnológicos; Ignacio Martínez, periodista; Rosa Gómez y Pilar Sánchez-Martínez, amigas; Ezequiel Navarro, presidente de la Fundación Innova IRV y el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales.