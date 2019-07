Colectivos feministas piden la dimisión del decano del Colegio de Economistas de Málaga por sus comentarios machistas

Colectivos feministas de la ciudad piden la dimisión del decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, tras publicar comentarios machistas sobre Irene Montero a través de su cuenta personal en redes sociales. Robles publicó una fotografía de la portavoz de Unidas Podemos con el brazo levantado, en el que se aprecia un poco de vello en las axilas. Junto a la imagen, comentó: “Ojeando el sendero se adivina cómo está el bosque”. La portavoz de la organización Libres y Combativas de Málaga, Ainhoa Serrano, considera que “están rabiosos porque han visto en Montero la representación de la lucha feminista”.

La presidenta de la Asociación de la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, Meli Galarza, ha señalado que se trata de un discurso de odio, pero puntualizó que no cree que represente al conjunto de economistas de Málaga.

Además, en otra publicación con la misma imagen, puso en boca de Montero estas palabras: “Si soy vicepresidenta aboliré las cuchillas de afeitar heteropatriarcales para que podamos lucir nuestros sobacos empoderados”.

Sagrario Nieto, abogada especialista en violencia de género ha manifestado que “es de lo más patriarcal y machista; totalmente deleznable”. Si tiene que meterse con la diputada “que sea por cuestiones políticas o ideológicas, no por su físico”, subrayó. La abogada considera que el decano "debe dimitir por el bien de la institución a la que representa”.

Robles hizo hincapié en que sus declaraciones en redes sociales las hace a título personal y que al Colegio de Economistas no le ha afectado su conducta. También afirmó que no tiene intención de dimitir. “No pienso dimitir ni nadie me lo ha pedido”.

La vicepresidenta de la Federación Feminista Gloria Arena, Rosa Gómez, recalca que “las personas que no estén a la altura tienen que dimitir”, no obstante, está segura de que eso lo tiene que solicitar quienes los haya votado: “El colectivo de economistas no merecen que él les represente”. De la misma forma, Galarza, como presidenta de la asociación de la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, ha solicitado su dimisión “por sus comentarios sexistas y machistas” y coincide con Gómez en que “forzar la dimisión le corresponde al propio conjunto de economistas”.

Por su parte, María Moro, miembro de la Asociación de Mujeres Peñablancas de Estepona, insta a que dejen de insultar y criticar: “Al final nuestro cuerpo es nuestro, nos pertenece a nosotras, a ver si dejan ya de criticarnos”.