El fiasco de la Expo de Málaga, una oportunidad

El "fiasco" de Málaga al no haber logrado este miércoles su ansiada Exposición Internacional para 2027 se puede convertir en una oportunidad. Igual que tras no conseguir ser la Capital Cultural de Europa en 2016 llegó una lluvia de museos, ahora podría resultar -con calma- una urbe sostenible.

Así opina un experto en ciudades y buen conocedor de esta en concreto, el urbanista y arquitecto Salvador Moreno (Málaga, 1947), quien, frente a los que defienden que esa Expo hubiera venido muy bien, sostiene -basado en aquella "experiencia de 2016"- que "este tipo de eventos perturban más que enriquecen".

Plantea, en una entrevista con EFE, relativizar "lo que pueda tener de chasco" esa derrota y cree "razonable seguir con el programa previsto, pero mejorándolo". "Ahora ya no tenemos la urgencia, no estamos con la lengua fuera para hacer las cosas que se tenían que hacer y los compromisos de la Expo 2027; ahora estamos más calmados, podemos hacer las cosas con más serenidad", ha asegurado.

Punto flaco: la sostenibilidad

Moreno considera que la candidatura "ha sido fuerte, la prueba es que ha llegado hasta el segundo puesto", pero advierte de su "punto flaco" ya en el propio lema -"La era urbana: hacia la ciudad sostenible"-, porque a su entender "Málaga no es sostenible".

Se pregunta cómo va a ser sostenible una ciudad con el actual índice de pobreza y añade que presenta malos datos de empleo y que "hay quien se enorgullece de que los precios de la vivienda y los alquileres estén por las nubes, como si fuera un timbre de gloria".

"No puede ser ciudad sostenible la que mantenga Los Asperones"

Afirma que ahora Málaga tiene mucho que hacer "desde una posición de ganador" porque "esta Málaga de hoy no tiene nada que ver con la de hace 10 años, es infinitamente mejor" y que "eso es lo que cuenta, seguir en la línea en la que se está trabajando, corrigiendo un sinnúmero de errores que iban apareciendo".

"No puede ser ciudad sostenible la que mantenga Los Asperones (un asentamiento de infraviviendas), la que tenga los alquileres por la nubes, la que eche a la población del centro", ha manifestado, al tiempo que se queja de la ineficacia de las administraciones públicas y de la tardanza en salir proyectos.

Señala que lo fundamental no es la candidatura de la Expo 2027, "sino el camino que se ha andado para poder llegar ahí en condiciones ventajosas", por lo que plantea "insistir por ahí".

En virtud del escaso eco en medios de comunicación nacionales sobre el que no sea Málaga la sede de la Expo -que ganó Belgrado (Serbia) por 11 votos- concluye que "se trataba de algo sin la menor relevancia de puertas para afuera".

"Exposiciones fuera de lugar"

Indica que este tipo de exposiciones "están fuera de lugar" frente a las de épocas anteriores, que servían para dar a conocer innovaciones -como la de París, "que enseñó la Torre Eiffel"-, mientras que la de Sevilla Iberoamericana ya era para conocerse entre naciones. Hoy son "un escaparate de la ciudad".

"Málaga había dado pasos de gigante en romper la costra de invisibilidad provinciana que tienen todas las provincias; lo había hecho con la capitalidad cultural y con los museos, con el turismo urbano y con la incorporación del Puerto, con cosas muy meritorias que la ciudad ha hecho y a capón, sin necesidad de recurrir a Juegos Olímpicos o una Expo", ha destacado.

"Los fondos de inversión han visto un auténtico paraíso de inversión inmobiliaria y están saqueando literalmente Málaga"

"Eventos extraordinarios como estas exposiciones no han dado buen resultado desde el punto de vista urbano", asegura, y ha aludido a la de Zaragoza en 2008. Incluso califica la de Sevilla de 1992 como "desastre. Metimos millones de pesetas para hacer un barrio enorme en La Cartuja, que cuando se terminó la Expo no supieron qué hacer con él; tuvieron que hacer un parque tecnológico deprisa y corriendo, que además era competencia del de Málaga", todo "para salir del compromiso en que había metido la Expo a la ciudad".

Los fondos de inversión ven "un paraíso unmobiliario"

Sobre si la ciudad está de moda, cree que "los fondos de inversión han visto un auténtico paraíso de inversión inmobiliaria y están saqueando literalmente Málaga, trayéndose a sus equipos profesionales, con lo cual todos los arquitectos se están quedando en paro. "Está de moda porque la está poniendo el sector inmobiliario", sentencia.

Sostiene que el hecho de que "todos" los fondos de inversión estén en Málaga "no es para enorgullecerse", sino "un poquito para preocuparse porque las consecuencias nocivas y negativas que tiene esa avalancha inversora por parte de los fondos se están empezando a ver: nadie puede tener acceso a una vivienda".Añade que "el centro se ha vaciado" y que "incluso alguien rico no puede comprar una vivienda porque no llega".

Este veterano arquitecto, que redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de hace 40 años cuando "Málaga era un barrizal" y que participó en el Plan Estratégico de la ciudad, mandó un mensaje al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dándole ánimo tras la derrota de la Expo.

"Después del fiasco de 2016, cuando la capitalidad cultural, salió una ciudad de los museos; ahora espero que después del relativo fiasco de la Expo 2027 salga una ciudad sostenible", explica que dijo al regidor, del que resalta su carrera "más que brillante" al frente del Ayuntamiento y califica como "triunfador político".Moreno añade que Málaga "ha desarrollado un turismo cultural prácticamente de la nada" y que ahora, con calma, se pueden abordar asuntos pendientes como el del río Guadalmedina, el auditorio, los Baños del Carmen o el Campamento Benítez.