El finlandés detenido por intentar raptar una niña en Fuengirola queda en libertad, pero no podrá vivir en el municipio

Desterrado de Fuengirola el finlandés que trató de secuestrar a una niña en el mercadillo. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 3 de Fuengirola ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre acusado de intentar raptar a una menor en este municipio y le ha impuesto la prohibición de residir en dicha localidad y en Mijas, ubicado muy cerca del primero.

La titular del juzgado ha decretado además una medida de alejamiento y la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Aunque el detenido fue trasladado este martes a dependencias judiciales, la juez de guardia optó por prorrogar la detención y no tomarle declaración hasta que no compareciera también un testigo de los hechos que no había sido citado ni trasladado al órgano judicial.

Esta miércoles se ha podido recabar el testimonio tanto del detenido como del testigo del presunto intento de secuestro. Después de la comparecencia y a petición del ministerio fiscal, la juez ha decretado su puesta en libertad provisional investigado por la presunta comisión de un delito de detención ilegal en grado de tentativa.

El hombre fue arrestado el pasado domingo por la Policía Local. El suceso ocurrió en la calle Méndez Núñez de esta ciudad de la Costa del Sol Occidental a mediodía. La colaboración ciudadana resultó clave para la detención del presunto autor. Sucedió en la zona en la que se monta el mercadillo de la localidad. Según indicó entonces el Ayuntamiento, el individuo fue arrestado por la Policía Local y luego puesto a disposición de la Nacional para la correspondiente investigación de los hechos.

Todo sucedió sobre el mediodía, cuando comerciantes del zoco y viandantes alertaron de la actitud sospechosa del sujeto. Como siempre que hay mercadillo, agentes municipales patrullan el entorno. Así que estos fueron rápidamente alertados del presunto intento de un hombre de "llevarse a una niña". Mientras llegaba al lugar una patrulla, los denunciantes retuvieron al individuo, de unos 45 años y de origen finlandés.

La rápida actuación de todos hizo posible su arresto en la zona del parque Reina Sofía, donde los domingos se dispone el mercadillo. La menor, detalló Europa Press, estaba con su padre, que trabaja en uno de los puestos, cuando sus familiares se percataron de que el hombre trataba de llevársela.

"Ya está detenido por la Policía Local y gracias a los comerciantes que se dieron cuenta y lo interceptaron rápido", publicó Fuengirola Se Queja en su perfil de Instagram. Todo ha ocurrido en la zona de la calle Méndez Núñez, del municipio. Los agentes han apartado al hombre del bullicio del zoco y finalmente han procedido a su arresto.