La firma de hipotecas cae casi un 30% en Málaga y apunta a un cambio de ciclo

El número de hipotecas rubricadas sobre viviendas desciende de nuevo en Málaga este mes de septiembre (pasan de 2.034 a 1.435 en términos interanuales). Y lo hace a un ritmo casi calcado al del anterior corte estadístico, con una caída del 29,45% (en agosto fue del 29,7%). Exactamente igual ocurre con el acumulado de enero a septiembre respecto al mismo periodo del año anterior (aquí pasan de 17.489 a 14.533), lo que se traduce en un descenso del 16,9%. Los datos han sido publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, los créditos continúan su dinámica bajista en consonacia con lo ocurrido en lo que llevamos de año (han descendido todos los meses), lo que supone un empeoramiento de la salud del mercado hipotecario.

No obstante, es preciso matizar que lo ocurrido en Málaga no es algo excepcional, sino al contrario, puesto que la realidad del conjunto del país sigue los mismos derroteros, influida por un Euribor superior al 4% y unos precios que no dejan de subir, lo que se ha traducido en una bajada del 29,65% en septiembre (de 44.134 a 31.054) y una disminución en la comparativa de enero a septiembre del 17,18 % (de 352.653 a 292.062).

En este punto, volviendo al caso de Málaga, resulta especialmente sustancioso realizar una comparativa de las hipotecas concedidas en 2023 (14.533) con el número de transacciones (26.723), señal de que un 45,62% de las viviendas que se venden se finacian por vías alternativas al préstamo bancario; una práctica al alza en estos tiempos de incertidumbre, sobre todo de mano de un perfil nuevo que busca adquirir un inmueble para sacar rentabilidad, y que los expertos tienen en cuenta a la hora de analizar lo ocurrido.

Así, la portavoz y directora de estudios de Fotocasa, María Matos, señala esta variable como uno de los cambios "más significativos". "Desciende quien se hipoteca para comprar una vivienda y quien lo hace solicita un crédito mucho menor. Además, ahora se detecta un aumento de una figura con alta solvencia económica, con conocimiento en el sector inmobiliario y un alza de la demanda extranjera. Este perfil necesita menos ayuda financiera que el español medio".

Algo que también tiene mucho que ver con el nuevo precio del dinero, que "limita el bolsillo de un gran volumen de ciudadanos" hasta tal punto que "comienza a detectarse cómo las hipotecas toman un camino diferente al de las compraventas". Un escenario de tipos altos que, prevé, "seguirá probablemente durante seis meses más", lo que hará que los créditos destinados a comprar una casa "experimenten una desaceleración más pronunciada en comparación con las transacciones de compraventa".

Por su parte, el director ejecutivo hipotecario de Clikalia, Javier Torres, destaca que "la serie histórica del INE comienza a reflejar una tendencia de agotamiento en el alza del tipo de interés medio en nuevas hipotecas", ya que se sitúa "en el 3,26%, frente al 3,25% y 3,24% de los dos meses anteriores". Unas cifras que, no obstante, recomienda observar en perspectiva.

"Recordemos que la subida total ha sido de más de un punto en poco más de un año. En los próximos meses es muy posible que veamos como estas subidas se estacan en línea con los tipos de interés, que no anticipamos que vayan a seguir subiendo. Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el gobernador de Banco de España han destacado recientemente que el nivel actual de los tipos es ya suficientemente alto, aunque hay que vigilar las incertidumbres generadas por la situación geopolítica", detalla.