La Fiscalía de Málaga denuncia ante el Juzgado al exsecretario del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual

La Fiscalía de Málaga ha presentado denuncia ante el Juzgado contra el exsecretario local del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, suspendido cautelarmente de militancia, por presunto acoso sexual por una afiliada socialista.Fuentes judiciales han indicado a EFE que la denuncia se ha presentado por los presuntos delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad.

La Fiscalía en un primer momento abrió diligencias preprocesales ante la denuncia de la militante y tras la correspondiente investigación y reunir toda la información ha determinado que los hechos podrían ser constitutivos de delito y ha interpuesto la correspondiente denuncia. El Juzgado Decano procederá a su reparto entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Málaga, según han precisado las fuentes.

Según la denuncia de la militante socialista, consultada por EFE, en el último trimestre de 2021 la militante comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas, lo que le generó "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Dichos mensajes no solo los recibió la afectada en el ámbito laboral sino también en horario nocturno, junto con otras acciones que le afectaban a la intimidad, todo ello "en el contexto de una relación de superioridad".

Un día concreto, según la denuncia, recibió más de 50 mensajes consecutivos y además, siempre según la denuncia, aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente". A finales de año, tras conocerse la denuncia y que la Fiscalía había abierto diligencias, el PSOE constituyó una gestora en Torremolinos presidida por Marisa Bustinduy y tiene a Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales.