La fragata de la Armada española ‘Blas de Lezo’ abre sus puertas en Málaga

A primeras horas de este sábado 29 de noviembre, la fragata de la Armada española Blas de Lezo F-103 ha amarrado en el muelle número dos. Auxiliada en su maniobra de atraque frente al Palmeral de las Sorpresas por los remolcadores Trheintayuno y Trheintaycuatro, este buque llega al puerto de Málaga para efectuar una escala de descanso y dar la posibilidad de que todo el que quiera pueda visitarla. Después de haber estado efectuando unos ejercicios en la costa de Levante, la F-103 realiza su sexta visita al puerto de la capital costasoleña; un historial de estancias que inició en 28 de febrero de 2009 atracando en aquella ocasión en el muelle de levante.

Manteniendo la habitual política que la Armada española tiene de mostrar sus barcos al público en los puertos en los que atraca, la fragata Blas de Lezo podrá ser visitada en el puerto malagueño este sábado 29 en un horario de tarde entre las 15:00 y las 18:00, mientras que el domingo 30, la entrada a este buque estará permitida entre las 10:00 y las 13:00.

Construida en los astilleros Navantia en Ferrol, su botadura tuvo lugar 16 de marzo de 2003, siendo dada de alta 16 de diciembre de 2004. Adscrita a la 31ª Escuadrilla de Superficie, con base en el Ferrol, este buque es el tercero de la denominada Clase Álvaro de Bazán, también conocida como F-100. Con un desplazamiento de 5.853 toneladas, 146,7 metros de eslora y 18,6 de manga, esta fragata tripulada por 205 marinos, ha participado en numerosas misiones y ejercicios nacionales e internacionales.

Una nueva visita al puerto de Málaga de unas de las fragatas más tecnológicas de la Armada española. Una nueva oportunidad para conocerla frente al Palmeral de las Sorpresas.

'Blas de Lezo', atracado en Málaga / J. C. Cilveti

Hace unas semanas, el puerto de Málaga fue el escenario de la llegada de un buque de casi 200 metros que descargó 2.000 coches chino. El recinto portuario cumplimentó así una especial operativa. Llegados a bordo del gigante AICC Huanghu, un buque de transporte de automóviles de 199 metros, algo más de 2.000 unidades de las marcas chinas Omoda y Jaecoo fueron descargadas en el muelle número siete antes de ser movilizadas a una campa a las afueras del puerto malagueño. Efectuándose así lo que se denomina una descarga directa, estos vehículos que llegan nacionalizados para poder salir del recinto portuario, no saturarán los diferentes espacios de carga de algunos de los muelles que desde hace semanas están ocupados por un significativo número de coches.

Ante esta operativa, que según pudo entonces saber Málaga Hoy se prolongaría durante dos días, la avalancha de automóviles que de una forma continuada viene recibiendo el puerto malacitano desde hace ya algunos meses, poco a poco se va asentando como un tráfico en clara expansión con unas expectativas de crecimiento muy altas; unas llegadas, las de los buques cargados de coches que posicionan a estos movimientos entre los más significativos del presente ejercicio siempre por debajo del tráfico de portacontenedores.