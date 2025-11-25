El velero noruego ‘Cristian Radich’ inicia un viaje desde el puerto de Málaga

Convertido en un visitante habitual en la temporada otoñal, el buque noruego de tres mástiles Christian Radich iniciará desde el puerto malagueño un viaje con estudiantes que lo llevará a las Islas Canarias. Después de haber cumplimentado un atraque de varias jornadas en el muelle número dos, donde, consignado por la agencia Pérez y Cía., ha realizado el relevo de los alumnos que navegan en él además de labores de aprovisionamiento, este velero, a primeras horas de la tarde de este lunes 24 salía a la bahía.

Con la intención de quedar fondeado frente a las playas malacitanas para efectuar una serie de ejercicios con los 40 estudiantes que han embarcado en el puerto malacitano, si no hay cambios de última hora, este martes el Christian Radich comenzará su singladura con destino a Canarias.

Con la particularidad de haber visitado casi ininterrumpidamente una vez al año las aguas del puerto malagueño desde 2007, las estancias de este velero en el puerto de la capital costasoleña atienden al hecho de la búsqueda de rutas más cálidas durante los meses de otoño e invierno; una circunstancia que aleja a este buque de sus habituales zonas de navegación en el norte de Europa.

Disponiendo de una tripulación fija de 18 marinos y con la posibilidad de embarcar a un total 88 estudiantes, el Cristian Radich, aun siendo un barco civil, temporalmente se emplea como un buque escuela de la marina militar de Noruega para la instrucción de guardiamarinas.

Con una historia que se remonta a 1937 cuando fue construido en los astilleros noruegos de Sandefjord, este velero aparejado como una fragata de tres mástiles, comenzaba su biografía destinado a la enseñanza de marinos mercantes. Realizado su primer viaje trasatlántico en 1939 para visitar la Exposición Universal de Nueva York, en 1940, tras la invasión de Noruega, la tropas alemanas lo requisaban para ser usado como cuartel general de las tripulaciones de submarinos.

Bombardeado en la localidad alemana de Flensburg en 1945, dos años más tarde el Christian Radich que había quedado semi hundido era reflotado para ser restaurado en Noruega. Manteniendo su aspecto original, esta fragata de casco de acero, 62 metros de eslora y 27 velas retomaba su actividad como escuela para marinos civiles, siendo reconvertido en 1999 en un buque para estudiantes que desde hace algunos años visita de una forma habitual el puerto de Málaga.