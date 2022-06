Y Francisco de la Torre querrá ser ahora Juanma Moreno: el PP ganaría con mayoría absoluta en Málaga capital

Dijo Juanma Moreno el día que abrió la campaña electoral andaluza en Málaga, el pasado 2 de junio, que le gustaría parecerse a Paco de la Torre y ser “el alcalde de los andaluces”. Tras la aplastante victoria del PP el domingo será ahora Paco de la Torre el que querrá parecerse a Moreno para poder recuperar la mayoría absoluta en la capital malagueña en las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo del año que viene.

Por ahora, va en la buena dirección, aunque aún queda un largo camino por delante y las motivaciones de los votantes en unas elecciones nacionales, andaluzas o municipales no tienen por qué ser las mismas. En cualquier caso, si mañana fueran las elecciones municipales y los malagueños votaran exactamente lo mismo que el domingo en la capital De la Torre conseguiría la mayoría absoluta como ya hiciera en 2007 ó 2011 con 17 concejales. El PSOE quedaría en segunda posición con siete -cinco menos de los que tiene actualmente-, Vox entraría por primera vez en el consistorio malagueño con cuatro concejales y Por Andalucía tendría tres -los mismos que ahora posee Unidas Podemos-. Ciudadanos desaparecería al no alcanzar el mínimo del 5% de votos que exige la ley para poder tener representantes en un ayuntamiento.

De la Torre todavía no ha confirmado oficialmente que vaya a ser el candidato en 2023, pero se da por hecho

Por ahora en el PP están encantados con el resultado obtenido por Juanma Moreno, pero cautelosos ante lo que pueda pasar en las próximas municipales. Los populares entienden que De la Torre es sinónimo de éxito como ha demostrado en todas las elecciones a las que se ha presentado y se da por hecho de que será candidato de nuevo, aunque él no lo ha confirmado todavía de forma oficial. Le hace una especial ilusión ser el regidor malagueño en el caso de que se consiga la Expo en 2027 y, de hecho, este lunes estaba defendiendo el proyecto en París. En cualquier caso, tampoco hay que olvidar que De la Torre cumplirá 80 años el 21 de diciembre y que, si sigue de alcalde otra legislatura, en 2027 tendría 85 años. Ahora está en plena forma y sorprende su agilidad física y mental, pero habrá que ver qué pasa a medio plazo. Fuentes del PP aseguran que De la Torre será el candidato “mientras él quiera”.

La extrapolación de los datos de las andaluzas a las municipales da un palo al PSOE, que perdería cinco concejales. No obstante, Daniel Pérez, secretario general del PSOE en Málaga y futuro candidato a la alcaldía, no se muestra, por ahora, demasiado preocupado. “Son elecciones totalmente distintas. El resultado está ahí y es lógico que se haga la extrapolación rápida, pero en las andaluzas de 2018 nos daban 8 concejales y apenas seis meses después en las municipales de 2019 sacamos 12 en Málaga”, recuerda. Pérez afirma que “cuando he hecho campaña estos días la gente diferenciaba clarísimamente una elección de otra y los ciudadanos me decían que el abandono en los barrios y la suciedad no tiene nombre”. El líder socialista en Málaga subraya que “la gestión de De la Torre en los barrios es deficitaria y ahora los ciudadanos no tienen problemas para coger la papeleta de un partido para unas elecciones y la de otro para otras”.

Daniel Pérez (PSOE): "En 2018 también decían que sacaríamos 8 concejales y acabamos con 12”

Ese es el clavo ardiendo al que se agarra la concejala de Ciudadanos Noelia Losada, cuyo partido obtuvo en Málaga capital el domingo 9.183 votos, el 3,74% del total, lo que le dejaría fuera del ayuntamiento malagueño. “Es un día difícil para todo nuestro equipo pero también hay mucho de lo que estar orgullosos. Ciudadanos ha formado parte del mejor gobierno de Andalucía y ahí están los avances y los logros que han sido enormes. Ahora lo que debemos es poner toda nuestra atención en Málaga, en continuar trabajando sin descanso para consolidar los proyectos en curso y para seguir mejorando nuestra ciudad. Hay 9.000 malagueños que nos han apoyado y estamos seguros de que sumaremos a muchos más que nos van a apoyar en el ámbito municipal en 2023”, ha dicho Losada.

Al batacazo electoral de Ciudadanos se le suma la perversión del sistema electoral español, basado en el sistema D´hont, por el cual ningún partido con menos de un 5% de los votos puede obtener representación en los ayuntamientos -este suelo es del 3% en las elecciones nacionales-. Si se cambiara la ley electoral y no existiera esa cláusula, Ciudadanos, con sus 9.000 votos, obtendría un concejal en el Ayuntamiento de Málaga, así como Adelante. Perdería uno el PP, pero seguiría con plenos poderes con 16 concejales, mientras que PSOE y Vox se quedarían igual. Queda algo menos de un año para las municipales y puede pasar de todo, pero en el PP ya sueñan con la mayoría absoluta. Y Paco y Juanma serían iguales y felices.