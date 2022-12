Riesgo de fuertes lluvias en Málaga este miércoles: Ronda, Sol y Guadalhorce están en aviso amarillo

El temporal de la borrasca Efraín seguirá este miércoles, 14 de diciembre, en buena parte de Andalucía. Después de un martes con avisos amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en toda la provincia malagueña, donde las precipitaciones más importantes se volvieron a registrar en la Serranía de Ronda -más de 50 litros por metro cuadrado se recogieron en 12 horas en el río Guadiaro y 43 en Majada de las Lomas, en Cortes de la Frontera- y con apenas incidencias (lo más destacado son los desprendimientos en el Caminito del Rey que han dañado parte de la pasarela), este miércoles vuelve a haber avisos por fuertes lluvias en Málaga.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo en la Serranía de Ronda, la costa occidental, Málaga capital y el Valle del Guadalhorce, ante la previsión de que caigan 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Así, en Ronda sigue vigente el aviso desde el día anterior y se mantendrá hasta las 18:00 del miércoles. En el caso del Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol occidental, la alerta se activa a las 06:00 de la mañana y estará también hasta las seis de la tarde.

De momento, Meteorología no pone bajo avisos ni a la comarca de Antequera ni a la Axarquía, aunque se espera que las precipitaciones sean generalizadas en toda la provincia, con una probabilidad del 100% prácticamente durante toda la jornada. Las lluvias pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes.

Las temperaturas mínimas descenderán y los vientos seguirán soplando del oeste, con intervalos del sur, y rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables en la mitad occidental de la provincia. No obstante, se espera que vayan aflojando y en principio no hay avisos al respecto.

Los cielos seguirán cubiertos el jueves y con una alta probabilidad de lluvia hasta la tarde, aunque no serán tan importantes como las que se puedan registrar el día anterior y no requerirán de aviso a no ser que la situación climatológica varíe. El viernes quedarán los restos de la borrasca con chubascos, aunque escasos, durante casi todo el día.

Durante el fin de semana, se abrirán grandes claros en el litoral malagueño y la Axarquía y el domingo se prevé disfrutar de un día prácticamente despejado en casi toda la provincia. En cuanto a las temperaturas previstas, las máximas en la capital malagueña seguirán rondando los 20 grados. Solo el jueves bajarán a 18. Las mínimas estarán entre 14 y 17 grados, un ambiente casi primaveral.