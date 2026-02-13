La Generación del 27 revivirá en el nuevo Palacio Valdeflores de Málaga por su centenario

El Palacio de Valdeflores ha mostrado su nueva imagen en Calle Carreterías tras la reforma con motivo de su preparación para el centenario de la Generación del 27. El edificio ha recuperado sus pinturas originales y pretende ser un nuevo espacio cultural en la ciudad.

La construcción data del siglo XVIII y ha recuperado los murales auténticos de su fachada, ocultos durante siglos bajo capas de pintura. El palacio ha rescatado los restos de la muralla medieval que pertenecieron al centro histórico, y los ha incorporado en el diseño del edificio. Rafael Salas ha sido el arquitecto responsable de la rehabilitación, tras el anuncio de su reforma a finales de 2022.

El desarrollo de la imprenta SUR por parte de los escritores Emilio Prados y Manuel Altolaguirre fue un gran estímulo para el trabajo literario de la Generación del 27. La creación de la Revista Litoral por parte de los escritores también cultivó el trabajo de este grupo de intelectuales en la ciudad. El presidente de la diputación, Francisco Salado, ha expresado que "Málaga estará a la altura" para la conmemoración de la Generación del 27.

El espacio homenajea a los artistas en cada rincón, como es el caso de la sala Ciudad del Paraíso, una referencia al poema que Vicente Aleixandre escribió a Málaga. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, ha resaltado "la labor de sensibilización de la literatura y la poesía" que llevarán a cabo las actividades programadas en el nuevo palacio.

El centro cultural de la Generación del 27 desarrollará sus eventos a partir de ahora en el Palacio de Valdeflores. Uno de los actos será la exposición conmemorativa con motivo de los 100 años de la Revista Litoral en el mes de abril en el centro cultural MVA.

En los próximos meses el Palacio de Valdeflores será un "espacio vivo y abierto a las disciplinas culturales", según Francisco Salado. El edificio cuenta con una biblioteca y será el escenario de recitales, actividades literarias y exposiciones.

Desde el año 87 desempeñó la función de Sede del Servicio Provincial de la Mujer y Centro de Documentación del Servicio de Igualdad de la Diputación. La nueva identidad gráfica del Palacio de Valdeflores "rinde homenaje a la antigua imprenta SUR" y pretende ser una "ventana al pasado", según el responsable del diseño Javier Suárez.

Málaga como cuna de la Generación del 27

La ciudad malagueña ha sido clave en la relevancia de la Generación del 27 a través de escritores natales como Emilio Prados, María Zambrano, Manuel Altolaguirre y José María Hinojosa, además de la imprenta SUR y la revista Litoral. Es por ello que Málaga ha reivindicado su papel tras la exclusión vivida desde el año pasado en los actos propuestos por el Gobierno alrededor del centenario. El presidente de la diputación ha pedido al Ministerio de Cultura "que mire hacia abajo y le de a la provincia el protagonismo que merece".

La programación en principio anunciada por el Ministerio de Cultura contó con los ayuntamientos y las universidades de Sevilla y Granada, pero sin rastro de Málaga. Se trata de una "triste noticia querer quitarnos del mapa", según Patricia Navarro, delegada del gobierno andaluz. Es por este motivo que el Palacio de Valdeflores ha estrenado su nueva imagen para conmemorar los 100 años de la Generación del 27 en una provincia imprescindible como lo fue Málaga.