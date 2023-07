Una nueva generación de jóvenes acude a las urnas el 23-J: "Me da mucha pereza la política"

Los jóvenes que se suman a las urnas podrán, por primera vez, decidir con el conjunto de españoles el próximo Gobierno de España. El voto es un derecho que todo español tiene desde los 18 años. Desde las últimas generales, 1.639.179 residentes españoles podrán votar por primera vez en todo el país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al haber alcanzado la mayoría de edad.

Pero no todos los adolescentes tienen las mismas inquietudes, ni piensan igual. Saber qué quieren los nuevos votantes es algo por lo que se han preocupado especialmente los políticos en esta campaña.Vídeos en TikTok, Instagram, Twitter… Las redes sociales se han llenado de contenidos por la campaña del 23-J. Útiles o no, los jóvenes a menudo ni llegan a verlos porque no les interesan o porque el algoritmo hacen que no aparezcan en su “para ti”.

Aunque muchos de ellos van a acudir a los colegios electorales este domingo, reconocen que no les interesa mucho la política, pero subrayan la importancia del voto para el país. “Estas personas van a decidir cosas muy importantes de nuestro día a día y de la vida de todo el mundo”, comenta Sergio Albacete (19 años, Medicina).

Principalmente son las intervenciones en el Congreso de los Diputados las que provocan esta desgana entre la nueva generación, considerándolas como “poco serias”. “Me da mucha pereza la política”, sostiene Lucía Gaspar (19 años, Enfermería). “Lo veo muy repetitivo, hasta infantil, por las peleítas que hay”, señalaLos intereses de los jóvenes difieren entre ellos. A veces por su ámbito familiar, su experiencia vital o la localidad en la que se han desarrollado. Aunque la sociedad actual se caracteriza por la conectividad y la globalización, las ideas de los jóvenes de la capital difieren de las de los pueblos, según los entrevistados que hemos seleccionado.

En la provincia de Málaga, los jóvenes viven distintas realidades: preocupaciones por cómo financiar sus estudios, cómo va a progresar la economía, el tratamiento de sus derechos o el futuro de las pequeñas empresas familiares.

“Yo voy a votar en función a lo que se ayude a la pequeña y gran empresa. Al final las empresas son las que dan trabajo al pueblo y creo que si desde el Gobierno no se les ayuda, ahí es donde empieza a fallar la economía”, explica Francisco Ariza (20 años, Grado Superior en Tefas).

Hace dos semanas tuvo luigar el grandebate de la campaña política, sin embargo, la mayor parte de los jóvenes aseguran que no lo vieron y, otra parte, tan solo han visto fragmentos a través de redes sociales.“Un debate muy maleducado, de risa”, lo define Nora Gómez (19 años, Medicina) quien afirma que sí vio el debate y que estaba “lleno de mentiras” y critica la labor profesional de la cadena por no haber moderado bien en el cara a cara.

Algo en lo que llevan la delantera estos adolescentes es que en ellos se ha instalado la conciencia de que no todo en internet es verdadero. Por ello, muchos admiten haber realizado búsquedas tras a ver visto el debate, ya que no confiaban en que fuese cierto todo lo que decían. “Me preocupa que haya gente que se pueda creer la mentira. Hay muchas cuentas que manipulan la verdad”, admite Francisco (20).

También hay otros como Javier Moreno (18 años, 2º Bachillerato, Ciencias de la Salud), que se ha informado por expertos a través de redes sociales, “expertos que rebaten qué es verdad y qué es mentira, de eso sí me suelo fiar”.

Alán Barroso es uno de estos expertos. Con 25 años, sobrepasa los 300.000 seguidores en TikTok y los 150.000 en Instagram. Este politólogo se ha hecho famoso por su contenido divulgativo en el que explica las nuevas leyes que se han puesto en marcha, los programas políticos de los partidos y las mentiras del cara a cara entre Sánchez y Feijoó, entre otros.

View this post on Instagram A post shared by Alán Barroso (@alanbaaa)

Así pues, los medios de comunicación vuelven a ser una fuente de información a la que acuden las nuevas generaciones gracias a su adaptación a los nuevos formatos. Por ejemplo, el periódico es una de las opciones preferidas para Silvia López (21 años, Periodismo): “Hacen reels explicándolo todo de manera sencilla y visual”.

Es.decirdiario suma más de 800.000 seguidores en Instagram y se califica como “otra forma de hacer periodismo”. De cara al 23-J, está realizando una recopilación de historias a través de las destacadas sobre los bulos de la campaña. Ac2ality es otro medio que surge en redes sociales y que se presenta como traductor de los periódicos.

Los programas electorales son otros de los formatos casi obsoletos para la nueva generación. Casi la totalidad de ellos admiten que no los han leído y que probablemente no lo hagan antes de ir a votar ya que “más o menos” tienen una ideología formada.

De esta forma y sin lugar a dudas, las redes sociales son la forma más efectiva que tienen los partidos políticos para acercarse a los jóvenes, y es que en las últimas semanas la timeline se ha llenado de publicidad electoral de diferentes formaciones. Reconocen que han visto vídeos de todos ellos, pero que el que más se repite es Vox.

A pesar de ello, la mayoría manifiesta que los vídeos que crean los partidos no son efectivos, ya que normalmente no los ven completos o directamente lo pasan. “Con tantos jóvenes que no tienen ni idea, se podría orientar de forma más didáctica para llegar a más gente”, propone Sergio Lara (19 años, Fisioterapia).

Aunque las perspectivas muestran una generación a la que es difícil llegar y que aceptan que la política no es algo en lo que estén “muy puestos”, verdaderamente saben qué es lo que quieren para el próximo gobierno.

Por lo general, casi todos responden que la economía es lo más importante, aunque la educación y los derechos sociales son otros de los temas que más interesan.

Son varios los jóvenes que han hecho hincapié en el emprendimiento, proponiendo que se lideren más políticas en este ámbito, ya que sienten que este es un tema importante para ellos. “En el ámbito económico veo que no hay apoyo a los que emprenden. En un futuro veo que me va a afectar”, Alfonso (19 años, Marketing).

“La economía se queda en un segundo plano cuando te quieren quitar derechos”, puntualiza Alicia Aranda (18 años, Grado de Peluquería y Cosmética Capilar). Como mujer trans, sus derechos son lo más importante y afirma que es consciente de que en manos de algunas formaciones, peligrarían.

La educación es otro de los aspectos que más les preocupa. Han vivido varias reformas de la Ley de Educación y creen que había que proponer una propuesta que no se modifique con cada cambio de gobierno. Pero ante todo, de cara a la próxima legislatura, buscan la racionalidad en las promesas de los políticos: “Que concuerde lo que dicen con lo que hacen”, pide Isabel Moreno (19 años, Magisterio).

La falta de representación femenina en la carrera a la presidencia no pasa desapercibida entre las entrevistadas, que afirman que sí se sentirían más representadas con una presidenta o que al menos, es un paso que España tiene que dar. “Yo creo que en el Gobierno no hay muchas mujeres a las que se les escuche”, Esperanza Mendoza (19 años, Periodismo).

Aunque casi todos ellos han afirmado que no son muy simpatizantes de la política y que no hay un partido con el que se sientan completamente identificados, este domingo acudirán a los colegios electorales.Casi con un pie en la vida adulta, son muchas las preocupaciones e ideas que conviven con estos jóvenes a los que el 23-J les toca ejercer su derecho a voto por primera vez para elegir la presidencia del país.

A pesar de todo, la conciencia democrática prevalece entre ellos, pues saben bien el poder que tienen acudiendo a las urnas y no van a desperdiciarlo. Su elección ya se dirige hacia su futuro. Muchos de ellos, durante la próxima legislatura, se adentrarán en el mundo laboral y saben que tienen que mirar por las condiciones y oportunidades que van a tener para los próximos años.