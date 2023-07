A por un voto prestado en el cierre de campaña en Málaga

Últimas horas de campaña del 23-J calientes en la provincia de Málaga. Los partidos se volcaron en las grandes ciudades, conocedores que se reparten 11 diputados y cuatro senadores que saldrán de los votos de los malagueños de este domingo.

Especial hincapié hizo el PP, Alberto Nuñez Feijóo ofreció su penúltimo mitin de la campaña en la capital –para cerrar eligieron La Coruña, guiño a las raíces del candidato–. En el otro lado, el PSOE mandó a dos ministros, José Manuel Albares, de Exteriores, por la mañana, y José Luis Escrivá, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para el cierre. Dos ministros para paliar, quizá la inasistencia de Pedro Sánchez a Andalucía en toda la campaña.

Partido Popular

A eso se refirió Feijóo durante su encuentro con simpatizantes este viernes, “en campaña nada se deja al azar, se decide a dónde y cuándo vas con cautela y también dónde no vas. Yo he querido venir el último día a Málaga, otros no han venido”, señalaba.

Alberto Núñez Feijóo vino a Málaga, a Andalucía, a encomendarse a la mayoría absoluta, a hacerse un Juanma este domingo. Quiere Feijóo un gobierno sin depender de Vox, ni de otros socios, una mayoría suficiente, termino que empezó a usarse en Andalucía y que se extendió –vía Elías Bendodo– al resto del país.

Para conseguirlo, los dirigentes populares pidieron, exigieron, movilización del votante. En un día que se espera muy caluroso en pleno julio, Feijóo llamó a las urnas, “vamos a votar todos, y vamos a votar rápido, que Sánchez no nos jorobe este domingo también”. Y también recordó que su partido sale “a ganar” estas elecciones, “no como los demás, que salen a perder y a esperar que el que sale a ganar no tenga los votos suficientes”.

En esto Feijóo aseguró que ve a Moreno “en plena forma, si el domingo hubiese elecciones andaluzas saca 65 escaños, os pido ese resultado para las generales también”, apoyándose en sus socios andaluces.No hubo bomba atómica para un Feijóo ya recuperado de su lumbago –que achacó a la cantidad de trabajo en este último año, “si hubiese estado en el Parador de Antequera no me hubiera pasado”, bromeó–.

Tampoco apareció Marcial Dorado en lancha a saludarle desde la Bahía de Málaga, por mucho que hubiera gustado a sus rivales. Horas antes se había referido a éste en una entrevista en Cope admitiendo que este había sido “contrabandista, nunca narcotraficante cuando se conocieron”.

Escudaron al candidato a la presidencia popular Elías Bendodo, número 1 de Málaga en las listas al Congreso y número 3 en el organigrama del partido, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del partido en la región. No intervino esta vez Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad y uno de los emblemas del PP, para apoyar al gallego. Tres veces ha acudido en campaña Feijóo a Andalucía –su principal rival, Pedro Sánchez, no ha venido en toda la campaña–, siendo esta la primera que coinciden los tres líderes.

PSOE

Por su parte, el PSOE, optó por dos ministros en vez de un candidato a la presidencia. El de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la primera visita, llamó a concentrar en el PSOE el voto de “progresistas, moderados”, aunque no hayan votado nunca al socialismo, e incluso de “las personas que queden sensatas en el PP” y que “no quieren ver ministros de extrema derecha en el gobierno de España”.“Que sepan que el próximo domingo la papeleta que les garantiza eso es la del Partido Socialista”, defendió este viernes desde Benalmádena.

El ministro de Exteriores consideró fundamental que “la lista del PSOE sea la lista más votada”. “Va a ser crucial” y, por eso, hizo un llamamiento en Málaga para que “progresistas, sensatos y moderados” concentren su voto en el PSOE.

A “los progresistas, hayan votado lo que hayan votado anteriormente” les ha pedido que para este 23J voten “con el corazón”, pero también con la cabeza “por la gravedad de lo que nos jugamos por España y por Europa”. De igual modo se dirigió a “todas las personas moderadas de Málaga, hayan votado lo que hayan votado, pero que quieren ver a España en la centralidad de Europa, defendiendo el progreso, la prosperidad, la estabilidad de España y de Europa”, y no “una España de nuevo oscura, pequeñita, al lado de aquellos países donde gobierna la extrema derecha”.

Pero también, Albares hizo alusión a “las personas que queden sensatas en el PP y que no quieren ver ministros de extrema derecha en el gobierno de España”. “Sólo hay una lista que garantiza que no va a haber una coalición de una derecha radicalizada con la ultraderecha, que no va a haber ministros de extrema derecha en el Consejo de Ministros de España, y es la lista del PSOE”, zanjó.

En la segunda ronda socialista, siquiera la presencia de otro ministro sirvió para levantar la sensación lúgubre en el cierre de campaña del PSOE en Málaga. José Luis Escrivá, que porta la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones luchó contra el viento y la marea que dejaron por la mañana Feijóo y compañía en Málaga, “no podemos permitir un Gobierno del PP y Vox”.

El día que se iba a acabar la campaña electoral, Escrivá llegó media hora tarde a su mitin con los malagueños, se podría parafresear a García Márquez. “No podemos aceptar”, repetía una y otra vez el actual ministro, como haciéndose a la idea de que el PP parte con ventaja. “He podido aceptar cómo ha ido esta campaña de menos a más, vamos a ganar, de una forma indiscutible, España no puede aceptar un gobierno de Feijóo con Abascal”, comenzó su discurso. Tampoco José Luis Escrivá reconoció el presagio. “No podemos ir cuarenta años atrás”, continuó. En la segunda visita de un ministro a Málaga este viernes de cierre.

En el Hotel NH de Málaga –aunque ni siquiera en la sala más grande que el espacio ofrece para congresos, más bien en una discreta, con un centenar de personas, por el millar que congregó el PP por la mañana– cerró el PSOE su campaña en Málaga. Ponentes sentados, sin atril, sin tensión, en algo más similar a una jornada en un congreso que a un mitin de último día. Runrún mientras Escrivá exponía, el PP en el centro del discurso, miradas perdidas en los teléfonos o aplausos inanimados. Todo eso se pudo ver en una oda a la medianía que debía llamar al voto, pero en el que no se percibía la ilusión del que se siente ganador.

El ministro se centró en luchar contra las propuestas populares en sus áreas, en tratar de desarmar la propuesta de derogar todas las medidas con las que “hemos avanzado en esta legislatura”. Pero también avisó de las consecuencias que tendría este cambio, “podemos pasar de un Gobierno reconocido en Europa, con voz, a uno como el de Polonia, apartado y sin peso”.

Sumar

Desde la céntrica calle Larios de Málaga, el candidato número uno de Sumar al Congreso por Málaga, Toni Valero, lanzó un mensaje rotundo a todo el electorado andaluz: “el voto más útil en Andalucía es el voto a Sumar, porque es un voto capaz de ensanchar el bloque progresista. Las personas indecisas tienen que ser protagonistas el próximo domingo, tienen que hacer uso de su superpoder, el que tiene la gente corriente, el de romper el guion que nos quiere imponer. Hay que votar masivamente por quien dice la verdad, por quien es valiente, por Yolanda Díaz”.

Valero consideró que la campaña ha sido “muy ilusionante y nos ha servido para expresar el proyecto de país que queremos, hemos encarnado las esperanzas de un nuevo país. Frente al ruido, la mentira y los bulos hemos llevado propuestas en torno a la reducción de la jornada laboral, a facilitar el acceso a la vivienda a la juventud que se quiere emancipar o a ampliar la cartera de servicios de la sanidad pública con fisioterapia, óptica o salud mental”.

Valero tiene claro que “Andalucía se juega mucho en estas elecciones, por eso tiene que votar masivamente a Sumar, para que haya un gobierno de coalición progresista. Andalucía tiene que votar para que se resuelvan sus problemas estructurales: la despoblación del mundo rural, la precariedad o una transición energética justa. Votar a Sumar es votar en andaluz”.

“Hemos hecho una campaña que ha evidenciado que hay dos modelos, el que integra Yolanda Díaz y Sumar, que supone avanzar, y el del tándem que conforman Feijóo y Abascal, que supone un retroceso. Feijóo ha resultado ser un mentiroso compulsivo y, cuando asomaba la patita, hemos visto también que rezuma mucho machismo”, razonó Valero.

Vox

Finalmente, la número uno por Vox Málaga, Patricia Rueda, dio sus últimas impresiones antes del 23-J, “un día muy importante para Málaga y para España”, señaló la candidata. “Es el momento de un cambio de rumbo”, afirmó.

Reiteró que este es también “un momento de hacer balance de esta legislatura, hemos visto un ataque a la economía. Han subido 52 impuestos que están asfixiando a miles de malagueños y a millones de españoles”. En este balance la candidata recordó que “el Partido Socialista, junto con Podemos y el Partido Popular declararon un estado de alarma inconstitucional que cercionó derechos y libertades”. También subrayó las mentiras de la oposición, mostrándose como alternativa a esta situación, “cambiemos el modelo de país”.

Rueda insistió en las palabras “ruina” y “miseria”, justificando que “hay un 19% de desempleo en Málaga y España lidera la tasa de desempleo juvenil”. “Esto es consecuencia de las nefastas políticas que nos están llevando al punto en el que nos encontramos”, explicó la número uno.