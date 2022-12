La gesta sin parangón del BeSoccer UMA Antequera

Mientras Eloy Cano, presidente del BeSoccer UMA Antequera, recibía el premio de Malagueños de Hoy 2022, el equipo completaba en Tudela (Navarra) la última gesta de un año en ensueño, seguramente irrepetible. El fútbol sala malagueño ha alumbrado grandes jugadores, internacionales, y en la última década el equipo universitario ha pisado la élite con cierta regularidad, con cuatro ascensos ya a Primera aunque sin ninguna permanencia, algo que se está en camino de conseguir esta temporada.

El equipo de la Universidad de Málaga tiene el respaldo de BeSoccer, empresa malagueña con llegada a todo el planeta con los datos de fútbol, que patrocina al club desde hace varias temporadas. También el de Antequera, la casa del equipo. La ciudad de El Torcal es actualmente la segunda potencia en la provincia tras la capital en el deporte, con un equipo de balonmano que también pisó la élite o un equipo que lidera la Segunda RFEF de fútbol. El ecosistema de un club particular se completa atrayendo a jugadores a los que se seduce con las becas para los estudios, se ofrece un camino complementario al fútbol sala, que es un deporte profesionalizado pero que tampoco garantiza un futuro para vivir de rentas. Formarse y competir en la mejor liga del mundo de fútbol sala es el combo con el que compite el UMA, con el presupuesto más bajo en la élite del 40x20 español.

El motivo principal del reconocimiento de Málaga Hoy es la obtención de un título de Copa, una gesta sin precedentes en el deporte de equipo a nivel nacional. Un club de Segunda División que elimina a cinco de Primera y alza el trofeo. Fue en el Olivo Arena de Jaén el pasado mes de mayo cuando se consumó algo que no debe ser entendido como un milagro, sino como un ejemplo de superación y de fe sin par. Sobre todo porque cuadra con una filosofía en la que se compatibiliza el estudio y el deporte, que hunde sus raíces en el trabajo del mago Moli, algo así como el padre del fútbol sala en Málaga. Con su discípulo Tete al mando llegó la auténtica revolución.

Eloy Cano, presidente del club dice que 2022 fue algo sensacional, pero que quedan retos. “Nos quedamos con lo que nos quedamos todos, la consecución de la Copa del Rey fue un sueño. Evidentemente, el objetivo era subir a Primera División, que también se consiguió y ahora mismo estamos con el equipo bastante en forma y a ver si seguimos en esta línea para quedarnos en Primera, que es nuestro objetivo. Más allá de que seamos campeones de Copa, de que estamos en octavos de la Copa esta año y nos hayamos metido en la Copa de España es fundamental y prioritario quedarnos en Primera y asentar el proyecto”.

“Más que con los éxitos deportivos de este equipo me quedo con la imagen y los valores que transmitimos. Con esfuerzo, sacrificio y entrega podemos conseguir lo que uno se proponga. Apoyados desde la formación en la universidad, el binomio estudio y deporte está teniendo mucho éxito para nosotros. Llevamos muchos años así, no es cosa sólo de 2022. Seguiremos en esa línea y en esa filosofía”, auguraba el máximo mandatario del club malagueño, que fue reconocido por este periódico por atravesar líneas que hasta ahora no se habían rebasado. Con un equipo muy joven, el 75% de la plantilla nacida en Málaga y de varios lugares de la provincia, desde Coín hasta Cuevas del Becerro, el BeSoccer UMA Antequera ha sido un ejemplo en este 2022 de que derribar barreras no es imposible desde el ámbito deportivo, una de las mejores escuelas de vida que existen. El conjunto universitario honró a los valores más ancestrales del deporte sublimando el fútbol sala convirtiéndose en un terremoto en el hermano pequeño del balompié nacional.