Malagueños de Hoy 2022: La Málaga que sigue dando lo mejor de sí misma

Como si no hubiera habido un paréntesis de dos años, como si las mascarillas nunca hubieran existido, ni las distancias, ni las miradas recelosas, como si Salva Reina todavía estuviera tirando confeti por el escenario con su alegría sincera y alejada de premoniciones, como si nada hubiera pasado desde aquel diciembre de 2019, el periódico Málaga Hoy pudo entregar el pasado miércoles sus galardones anuales y recibir abrazos, apretones de manos y besos de colaboradores y amigos, de personalidades de la política, de la cultura, de la sociedad civil malagueña.

El hotel AC Málaga Palacio volvió a abrir sus puertas para brindar a los invitados una cena, gracias al patrocinio de la Fundación Unicaja, en la que se habló de talento, de trabajo y esfuerzo, de logros conseguidos y reconocimiento merecido. Recogieron el premio Malagueños de Hoy la poeta Aurora Luque, la firma Jobandtalent, cofundada por el malagueño Juan Urdiales, la Universidad de Málaga, los campeones de la Copa del Rey de fútbol sala BeSoccer UMA Antequera y Salvador Pérez Senderito, que ayudó al Infoca en el último incendio de la Sierra de Mijas.

Aunque antes se hizo balance de un año en el que ingresó con fuerza en nuestras páginas la palabra calima, en el que se celebraron una Semana Santa y una Feria en plenitud y en el que el Metro se volvió a quedar a las puertas de llegar a la Alameda. Un 2022 en el que hubo que lamentar nuevos incendios forestales y los rigores de la sequía, unos meses en los que tocó despedirse para siempre de Javier Imbroda, ver cómo las firmas tecnológicas pujan por implantarse en la ciudad al amparo del ya renombrado Málaga TechPark, un año en el que los precios de la vivienda se han disparado y en el que el Museo Ruso se ha quedado sin obras de San Petesburgo.

Ha sido el año del sí renovado del alcalde de Málaga a presidir una lista que en unos meses se la jugará en las urnas y el de la candidatura de Málaga a la Expo 2027, doce meses de “pequeños y grandes objetivos de la provincia en una Europa en guerra y una España crispada”, como dijo Antonio Méndez, director de Málaga Hoy y conductor del acto.

El escritor y periodista Pablo Bujalance puso el dedo en más de una llaga cuando realizó su particular revisión a este 2022. “Málaga es consciente, como seguramente no lo ha sido nunca en su historia, de que es una ciudad por hacer. Y esto se ha traducido en la entrada en juego de diversos modelos de desarrollo, a menudo opuestos, entre el bosque urbano y los rascacielos en Repsol, entre la misma torre del Puerto y la preservación del paisaje más característico de la ciudad, entre la llegada de las primeras firmas internacionales del sector tecnológico y un tejido productivo sin alternativas ante el apogeo turístico”, expuso.

Al margen de lo macro, de los planes estratégicos, de sueños y proyectos que continúan sin alcanzarse, sobre la tierra se sigue pisando firme, no cabe otra manera de afrontar el día a día. Y en esa tarea de dar lo mejor de sí mismos han destacado este año los cinco premios otorgados por la redacción de este periódico, un galardón que ha llegado a su decimoctava edición.

Aurora Luque

La poeta Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía en este 2022, fue la primera en recibir el galardón de manos de Cristina Rico, directora de directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la Fundación Bancaria Unicaja. “Me siento especialmente orgullosa de esta distinción, en primer lugar porque la otorga un periódico, un diario al que se le encomienda esa voluntad no solo de comunicación veraz, sino también de crítica, de debate, de coloquio abierto y fértil con sus lectores”, dijo la homenajeada.

“También estoy agradecida y orgullosa porque el nombre de la ciudad de Málaga va incluido en el premio”, añadió la almeriense, afincada en Málaga desde 1988 y profesora en uno de sus institutos durante más de 30 años. “Espero haber correspondido a la generosidad de la ciudad, a los brazos abiertos con los que me recibió, en la medida de mis posibilidades y no solo desde el punto de vista de la creación poética o la enseñanza, también con la voluntad de rescate, de edición, de escritoras que pedían ser recordadas, vueltas a estudiar, escritora malagueñas de primera calidad como Rosa de Gálvez e Isabel Oyarzábal”, apuntó.

Rafael Pérez 'Senderito'

La naturaleza y el deporte son dos pasiones que lleva conjugando toda su vida Salvador Pérez Senderito. De bajar como nadie por esos montes alhaurinos le viene el apodo, de hecho. Así que cuando el pasado 15 de julio comenzó el incendio forestal en la Sierra de Mijas, que corrió como la pólvora para afectar también a los municipios de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, se puso a disposición de los miembros del Plan Infoca con la intención de servir de ayuda. Por seguridad, la primera respuesta fue un no. Pero luego acaptaron sus conocimientos del terreno para dejarse guiar por los caminos más seguros, proporcionándoles en más de una ocasión una vía de escape.

“Agradezco mucho este reconocimiento, aunque creo que es demasiado, yo lo único que he hecho durante toda mi vida ha sido luchar por el deporte y mi experiencia en la montaña es lo que he podido aportar y para mí siempre ha sido poco”, dijo Senderito tras recoger el trofeo de manos del alcalde de Estepona, José María García Urbano. “Aquí me tenéis y sobre todo mi sierra, que siempre va contar con mi ayuda y mi apoyo”, agregó este banderillero retirado que con 63 años pone su cuerpo a prueba como si fuera un chaval para participar en competiciones con fines benéficos.

BeSoccer UMA Antequera

Luego le llegó el turno al presidente del BeSoccer UMA Antequera, Eloy Cano, que recogió la estatuilla entregada por Francisco Salado, presidente de la Diputación. “Este premio lo tendrían que estar recogiendo los capitanes del equipo, Miguel Conde y Óscar Muñoz, pero justo en este momento están jugando un partido de liga en Tudela, la última jornada de la primera vuelta, donde si ganamos nos clasificamos por primera vez en la historia para disputar la Copa de España”, comentó Cano poco antes de saber que la victoria le llegó al conjunto malagueño para seguir sumando hazañas a la gesta que consiguieron al ser campeones de la Copa del Rey partiendo de la Segunda División y dando esquinazo a cinco equipos de primera.

“Más que por el éxito de conseguir un hito histórico y puntual, como es lograr nada más y nada menos que una Copa del Rey, que ya es un sueño, me quedo con el ejemplo que transmitimos con este logro, un ejemplo que se ve refrendado con reconocimientos como este, un ejemplo de que el deporte con sus valores puede ayudar en la formación de estudiantes, en la formación de personas y futuros ciudadanos como herramienta también de transformación social”, concluyó.

Estando en el estrado el presidente de la Diputación Provincial, apuntó que “una de las prioridades de la provincia es la movilidad, en todo el eje litoral, en el interior, y ahí tenemos que ponernos a trabajar todas las administraciones públicas”, comentó Salado, que subrayó que “estamos perdiendo una oportunidad de oro con los fondos Next Generation para afrontar proyectos que son muy costosos”. También la sequía preocupa al órgano supramunicipal, por lo que “hay que afrontar las obras para que el riego y el consumo humano estén garantizados”, señaló.

Y no se quiso ir sin dejar una reflexión. “No tengamos miedo al éxito de Málaga, no importemos cosas como la turismofobia. Yo creo que el éxito de Málaga está beneficiando a todos los sectores y lo que tenemos que hacer es buscar los equilibrios en los desfases que se están produciendo, como es el acceso a la vivienda”, indicó.

Jobandtalent

Juan Urdiales, cofundador de la empresa de trabajo temporal Jobandtalent recogió el premio de manos del Tomás Valiente, director general del Grupo Joly. La idea que surgió en 2009, en plena crisis económica, de una plataforma integral de trabajo temporal consiguió diez millones de usuraios en tan solo seis años y una valoración de 2.400 millones de dólares en otros seis más. “Soy rondeño, me crié en Fuengirola y fui a un colegio en Marbella, soy un espécimen de la Costa del Sol, estuve rodeado de gente de todas partes y eso me ha influido mucho, porque siempre he tenido una visión muy global”, explicó Urdiales.

También contó a la audiencia los cambios que trajo consigo la pandemia y la necesaria conectividad en remoto. “Nosotros pasamos de ser una empresa con dificultades de levantar dinero porque no estábamos cerca del capital a hacernos en un periodo de 18 meses con más de 500 millones de euros de financiación de inversores de Japón, Londres, Estados Unidos”, subrayó el cofundador de Jobandtalent.

“Cuando junto la globalidad que tiene la Costa del Sol, lo que se parece al gran hub de tecnología que existe, Silicon Valley, y cuando veo que el mundo ha cambiado y que no hace falta estar en grandes ciudades para construir compañías globales, creo que Málaga tiene hoy en día una de las mayores oportunidades que existe en el mundo, espero que seamos capaces de consolidarlo en los próximos 20 años”, consideró.

Universidad de Málaga

El último premio de la noche fue el concedido a la Universidad de Málaga por sus primeros 50 años de vida, galardón otorgado por el alcalde Francisco de la Torre. Subieron a recogerlo los anteriores rectores Adelaida de la Calle y José María Martín Delgado, además del vicerrector de Estudios, Ernesto Pimentel, que excusó la ausencia de José Ángel Naváez. “El reconocimiento se hace a una entidad, formada por muchos profesionales y por tres generaciones de jóvenes que han pasado por nuestras aulas”, apuntó Pimentel. “Me gusta pensar que la Universidad de Málaga ha impactado, ha colaborado, ha sido parte del desarrollo que la provincia malagueña ha experimentado en este medio siglo”, expuso.

Para el vicerrector de la UMA, “además de sentir orgullo por el reconocimiento, supone un compromiso para seguir trabajando por Málaga. Estamos en un momento muy dulce a todos los niveles, en nuestro momento y tenemos que aprovecharlo y la Universidad estará ahí siempre para, con su entorno, con todas las instituciones hermanas, colaborar para que esta provincia siga avanzando como lo está haciendo”, concluyó.

En el escenario quedaba el broche final, una tarta con velas que soplar y un feliz cumpleaños para Francisco de la Torre cantado por toda la sala con la contundente voz del barítono Carlos Álvarez destacando entre todas. “El éxito es mucho mejor que el fracaso”, aseguró el alcalde y reivindicó un sistema educativo de mayor calidad. “Elevar el nivel de un país pasa por su nivel educativo, el capital humano es la clave”, detalló el edil sin dejar de reconocer que “en materia de vivienda tenemos que hacer un gran esfuerzo, inmediato, para producir un programa de vivienda pública”. A ver si la urgencia llega a tiempo para contarla este año que viene.