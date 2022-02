El Gobierno deja abierto su apoyo a la Copa América que quiere organizar Málaga

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. El Ayuntamiento de Málaga ha pedido oficialmente al Gobierno que le ayude económicamente para poder organizar la 37 edición de la Copa América en Málaga en 2024 y, por ahora, no hay nada claro. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que habrá ayudas fiscales a los patrocinadores en caso de que prospere la iniciativa malagueña “como en otros eventos similares que se han celebrado en España, pero hasta ahora mismo no hay nada más”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se reunió el lunes con el director general de Deporte, Albert Soler, para transmitirle el interés de Málaga en organizar esta prestigiosa competición deportiva y para buscar apoyos en el Gobierno, toda vez que la intención de De la Torre es que se firme un convenio entre el Gobierno, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga para darle una garantía a los organizadores de la Copa América de que Málaga va en serio y que puede afrontar los cuantiosos gastos que supondría su desarrollo en la capital de la Costa del Sol.

Al margen del canon multimillonario –24 millones de euros al año hasta 2024– es necesario invertir otros 20 ó 30 millones de euros en el dique de Levante del puerto malagueño para tener la capacidad necesaria. “El Gobierno trabaja día a día por mejorar las infraestructuras y así lo hace con el puerto, el aeropuerto, el sistema ferroviario o la red de carreteras del Estado. No le corresponde al Gobierno entrar en el debate sobre la financiación sobre una aspiración del Ayuntamiento de Málaga a la Copa América porque escapa a nuestro ámbito competencial”, dijo Salas, quien añadió que “al Gobierno le corresponde seguir trabajando porque los fondos europeos lleguen a nuestra provincia, como ya están llegando, y a través de los Presupuestos Generales del Estado para que la provincia tenga una recuperación justa”.

No obstante, el subdelegado sí ha precisado que el Gobierno ya está apoyando de manera decidida la candidatura de Málaga para celebrar la Expo 2027. Se va a constituir una comisión específica encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y será el Gobierno el que pilote el proceso.