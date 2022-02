Málaga gana puntos en la lucha por albergar la Copa América de Vela

Málaga gana enteros para ser la sede de la 37 Copa América de Vela que se celebrará en 2024. Uno de los organizadores del evento, el Team New Zealand, ha asegurado que no contemplan la opción de Valencia para albergar esta competición deportiva, de forma que Málaga se queda como única candidata en España, según ha adelantado este miércoles El País. No obstante, aún no se sabe si la capital de la Costa del Sol acogerá definitivamente esta regata pues también están en la puja la ciudad irlandesa de Cork y Jeddab en Arabia Saudí.

La decisión final se conocerá el 31 de marzo y, mientras tanto, todo son cábalas. No se trata de una simple competición de vela sino que está considerada como uno de los grandes eventos deportivos del mundo, hasta el punto de que se estima que su impacto económico para el país anfitrión está cercano al de un mundial de fútbol o unos juegos olímpicos. Poner en marcha toda esa maquinaria cuesta muchos millones de euros y el anfitrión tiene que sufragar parte de ellos con la promesa de que va a recaudar más en promoción, reservas hoteleras, comercio, imagen, instalaciones, etcétera.

Málaga busca dar un nuevo salto en imagen internacional y posicionar su puerto al máximo nivel, por lo que quiere organizar este evento. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se reunieron a mediados de febrero en Dubái con el equipo organizador de la Copa América para trasladar la candidatura malagueña. Previamente ha habido numerosas reuniones técnicas.

Los números son mareantes y no pueden ser afrontados solo por el ayuntamiento, por lo que el Consistorio malagueño también ha pedido la ayuda de la Junta de Andalucía y del gobierno central. "Málaga es una ciudad que les atrae, pero hay unos gastos del equipo organizador, que está entorno 24 millones de euros al año y ellos quieren que la ciudad que organiza colabore en esos gastos", aseguró ayer De la Torre. Al quedar tres años hasta la celebración, serían 72 millones de euros. Los organizadores afirman que podrían rebajar esa factura en unos 30 millones de euros procedentes de patrocinios privados. A eso habría que añadirle que el puerto de Málaga no está todavía preparado para albergar esta competición. Necesitaría obras en el dique de Levante que supondrían otra inversión de entre 20 y 30 millones de euros.

La inversión es muy importante, pero el alcalde está convencido de que los ingresos para la ciudad y, en general, para el resto de Andalucía serán mayores. "Hay que analizar que el esfuerzo que se pide es muy inferior al resultado que se consigue. Resultado medido en ingresos contabilizables, no impacto económico, que es mucho mayor", recalcó De la Torre.

Queda poco más de un mes para la decisión final y está todo en juego. Los organizadores quieren tenerlo todo atado y una garantía económica para no comprometer la viabilidad del evento. El Ayuntamiento de Málaga quiere que todas las Administraciones se metan de lleno y lo suscriban mediante la firma de un convenio. De la Torre se reunió el lunes en Madrid con el director general de Deporte, Albert Soler, y pedirá a los diversos ministerios implicados su colaboración. Se está a la espera de respuesta, pero el tiempo corre en contra.