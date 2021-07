Eliminan los grafitis de los muros de la explanada del Santuario de la Victoria en Málaga

Los grafitis que presentaban los muros de la explanada del Santuario de la Victoria ya han sido reparados. La concejala responsable del distrito Centro, Gemma del Corral, confirmó que el pasado martes, operarios de Limasa procedieron a la retirada de las pintadas que se habían realizado en los alrededores de la iglesia. Del mismo modo, en el día de ayer se procedió a la valoración, por parte de los responsables, de los daños y desperfectos que sufren algunas losas del muro. Los técnicos del plan de conservación de la Gerencia Municipal de Urbanismo estudiaron la situación para “ver las necesidades exactas y acometerlas”, afirmó Del Corral.

Además de la “limpieza en profundidad”, está prevista la reparación de “todo el aplacado que falta en los muros”, que se llevará a cabo en los próximos días, ya que los materiales “ya están pedidos”. A través de la cuenta de Twitter de la Basílica de la Victoria, solicitaron el pasado lunes “la limpieza y el arreglo de los desperfectos de forma urgente”. Una respuesta por parte del Ayuntamiento que llegó en menos de 24 horas.

Vecinos del barrio aseguran que la explanada del Santuario es “una zona muy familiar”, en la que mayoritariamente hay niños procedentes de los colegios cercanos (Maristas o Cardenal Herrera Oria, entre otros). Sin embargo, estas pintadas, “aunque desaparecen a los pocos días”, suelen ser habituales. Referido a la rotura de las losas de los muros, tanto los vecinos como desde la Concejalía aseguran que se hace un uso indebido del mobiliario urbano.

Entre esas prácticas, se encuentra la utilización de los poyetes como parque de skate. Una actividad que provoca desperfectos como la rotura de las cornisas o de los embellecedores del muro, dejando al descubierto el hormigón interno de la estructura. Con respecto a las pintadas, la mayoría de los grafitis se corresponden con “firmas, declaraciones de amor o simples garabatos”: “No tienen que ver con la parroquia porque no son reivindicaciones, mensajes políticos ni nada por el estilo”, asegura un vecino.

“Los trabajadores de Limasa actúan con rapidez, aunque las pinturas vuelven a aparecer a los pocos meses. Lo cierto es que el Santuario de la Victoria no es zona dejada, el Ayuntamiento actúa pronto cuando ocurre algo del estilo. Quizá si habláramos de Lagunillas y las pintadas que hay por allí, la cosa sería distinta. No sé si es porque, al estar allí la Patrona, quieren tener la zona bonita, pero el caso es que no está dejada. De hecho, han intentando integrar el compás y las escalinatas con la plaza poniendo unos naranjos, que visten un poco más”, explica.