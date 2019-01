Aumentan los casos de gripe en Málaga y empieza la epidemia

En la primera semana de enero había en la provincia 5,47 casos de gripe por mil habitantes. En la segunda –los últimos datos disponibles–, 33,3. Tras este aumento, los expertos afirman que la epidemia ha llegado a Málaga. “Es un salto importante respecto a la semana anterior; estamos entrando en periodo epidémico de la gripe. Estábamos en periodo pre-epidémico y esta semana hemos entrado en epidemia”, sostiene la jefa del Servicio de Salud de la Delegación, Yolanda González.

El pico de casos se espera para finales de enero y principios de febrero ya que la onda epidémica va retrasada con respecto a la temporada anterior. Entonces, se registró a mediados de diciembre de 2017 y en ahora ha comenzado a mediados de enero. “Se retrasa por las condiciones climatológicas, porque hasta ahora no ha hecho mucho frío”, explica González.

Los más afectados, los menores de 14 aún sin inmunización natural y que no suelen vacunarse

La gripe se incrementa cuando bajan las temperaturas. Los epidemiólogos aconsejan extremar las medidas de prevención, pero insisten en que por el momento, la tasa en Málaga está por debajo de la media andaluza. La tasa acumulada en la provincia –desde que se registraron los primeros casos– es de 149,88 por mil habitantes, mientras que en la comunidad autónoma es de 165,15.

González precisa que en esta temporada, el pico más alto se espera para la primera quincena de febrero. “Lo que sería un poco más tarde que en las tres temporadas anteriores”, recuerda.

En esta ocasión, el virus que circula es, hasta ahora, en su totalidad el A. Tanto en su variante H1N1 y H3, igual que en el resto de España. Los más afectados por la patología son los niños de 0 a 14 años. La razón es que normalmente no están vacunados y como aún no han tenido demasiado contacto con esos gérmenes, no han desarrollado la inmunidad natural.

González no pudo concretar una cifra de hospitalizaciones, pero aclaró que debido a que hasta ahora la incidencia ha sido baja, los ingresos hospitalarios por el momento han sido muy pocos.

Una portavoz del Hospital Regional, por su parte, indicó que periódicamente en ese centro sanitario se convoca la comisión de alta frecuentación –que en estos días se reúne más– para tratar precisamente la gripe y las enfermedades estacionales típicas provocadas por la bajada de las temperaturas.

En esta temporada, la Administración sanitaria ha conseguido mejorar la cobertura vacunal contra esta patología tanto entre la población de riesgo en general como entre los mayores de 65 años. Los 188 centros de salud de la provincia han administrado casi 270.000 dosis para inmunizar a las personas más vulnerables. Como novedad, en esta temporada el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha incluido a los celíacos entre los grupos de riesgo. La campaña de vacunación contra la gripe arrancó en Andalucía el pasado 22 de octubre.