La gripe sigue subiendo y el pico se espera para mediados de mes

“Seguimos en ascenso respecto a la gripe y seguimos en la onda epidémica . El pico, que creemos que no será muy intenso, lo esperamos entre la segunda y la tercera semana de este mes; lo que supondría que se retrasa unos 15 días respecto a lo que habitual en Málaga”, añadió González.

Hay que tomar precauciones frente a la gripe porque va en aumento . Aún no ha llegado el pico –que se espera para mediados de mes, entre la segunda y tercera semana de febrero– pero la tendencia es al alza. Los últimos datos de la Delegación de Salud, correspondientes al periodo entre el 28 de enero y el 3 de febrero, indican que en la provincia se registraron 102, 33 casos por 100.000 habitantes .

Taparse la boca al toser, lavarse las manos y ventilar habitaciones

La prevención frente a la gripe pasa por lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al toser, usar pañuelos desechables y ventilar unos 10 minutos las estancias de viviendas, colegios y trabajos. Los epidemiólogos recuerdan que la gripe está causada por virus, de modo que no trata con antibióticos. De modo que la patología no se puede combatir. Sólo se pueden paliar los síntomas con fármacos para la fiebre y el dolor muscular. En caso de contraerla, los expertos aconsejan quedarse en casa para recuperarse y, también, para no contagiar a los demás.