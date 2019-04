Guillermo Díaz encabeza la lista de Ciudadanos por Málaga de las elecciones generales del próximo 28 de abril después de haber ganado unas primarias con el 75% de los votos, frente a otros tres aspirantes. Sin atender a los sondeos del CIS –a los que dice que atribuye la misma credibilidad que a los posos del café– se declara bastante optimista respecto a los resultados electorales que el partido liderado por Albert Rivera puede obtener el próximo 28 de abril. En su mente abraza, incluso, el ideal de superar en escaños al PP. Al hablar de pactos, asegura que está “seguro” de que no se va a alcanzar un acuerdo con el PSOE.

–Estamos en la recta final de la campaña, ¿cómo encara estos últimos días antes del domingo?

–Enérgico. Hay un componente físico importante y estoy intentanto dosificar la energía para llegar fresco al final y por ahora lo afronto con optimismo.

–Viendo la evolución de las encuestas, las expectativas de Ciudadanos eran muy altas hace un año y después han ido decayendo. ¿A qué cree que se debe?

–Hay tres diferencias que quiero hacer. Por un lado están las encuestas, por otro está la encuesta del CIS y, por otro lado, las urnas. Las encuestas del CIS para mí es como los posos del café o interpretar el vuelo de las aves. Con respecto a otras, bueno, ha habido encuestas muy variables, pero tampoco termino de hacerle excesivo caso puesto que hace muy poco hemos tenido elecciones en Andalucía y hemos pasado de nueve parlamentarios a 21.

–Sin contar el CIS, todos los sondeos coinciden en que hay una tendencia a la baja en los apoyos de Ciudadanos.

–En los trackings internos que hacemos nosotros la tendencia es distinta. Yo creo, además, que las encuestas no terminan de afinar dónde están los indecisos, hay mucho voto indeciso y la mayoría ronda a Ciudadanos. Y estamos en estos últimos días tratando de que se decidan por nuestra opción política.

–En Málaga parece que Cs se va a quedar con los dos diputados que tiene, usted en algún momento dijo que se aspiraba al tercero...

–En Málaga se están disputando ahora mismo una grandísima cantidad de votos indecisos que pueden producir un vuelco en un sentido o en otro.

Fue candidato a diputado revelación tras su “no puedor” Guillermo Díaz es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Tiene 41 años y desde julio de 2016 está como diputado en el Congreso, escaño que obtuvo como número 2 de la lista de Ciudadanos en las generales de hace dos años. Dentro de esta Cámara ha protagonizado algunas de las intervenciones más populares, como aquella en la que pronunció el famoso “no puedor” de Chiquito de la Calzada, haciendo que la expresión del humorista malagueño constase en las actas de la Comisión de Cultura del Congreso. Esta, entre otras cosas, le valió para ser candidato a diputado revelación en 2018, premio que cada año otorga la asociación de periodistas parlamenterios, que agrupa a aquellos que realizan su labor en el Congreso y Senado.

–¿Temen que pueda haber un ‘sorpasso’ por parte de Vox?

–En ningún escenario planteamos eso.

–¿El pacto a tres con Vox en Andalucía perjudica a Cs en esta campaña?

–Nosotros no tenemos un pacto con Vox. Vox apoyó una investidura de manera puntual, pero no tenemos ningún acuerdo con Vox en Andalucía.

–¿Usted es partidario de repetir ese acuerdo en España?

–Creemos que la solución andaluza es buena, con la preferencia de que encabece el gobierno Cs, que somos más regeneradores y no estamos todo el día mirando a los juzgados ni arrastramos los pies en cuestiones de modernidad. Y que Vox decida si apoya esta fórmula o apoya a Pedro Sánchez, que van a ser las dos opciones.

–Para encabezar ese gobierno tendrían que sacar más escaños que el PP.

–De hecho ese es el objetivo en gran parte estas elecciones. El principal es echar a Pedro Sánchez, y el ideal es sacar más votos del PP. Y es un objetivo realista.

–¿La puerta al acuerdo con el PSOE está totalmente cerrada?

–Nosotros surgimos como un movimiento por la libertad e igualdad de todos los españoles. Ese el germen de Ciudadanos. Si abandonamos esa idea y nos vamos con quien ha dado alas y ha hecho concesiones a los nacionalistas e independentistas durante todo este tiempo, perdemos nuestra razón de ser. Con lo cual estoy seguro de que no vamos a llegar a ese acuerdo.

–¿Esa puerta se cierra a Pedro Sánchez o al PSOE?

–Es que ahora mismo todos los que estaban en contra de Pedro Sánchez están fuera del PSOE, algunos en Ciudadanos.

–¿Se ve trabajando en un proyecto común de gobierno con Vox?

–Yo no tengo un proyecto común con los ultraconservadores. En cuestiones concretas habrá cosas que nos pongamos de acuerdo con otras fuerzas políticas, pero no preferentemente ni mucho menos con una fuerza ultra conservadora.

–En su programa para Málaga, ¿cuáles son las principales propuestas que tiene?

–La principal es acometer el saneamiento y el abastecimiento del agua. El PP y el PSOE no se van a poner las pilas con este asunto hasta que no abramos el grifo y no haya agua. Hemos puesto en la mesa, en los últimos presupuestos, el recrecimiento del embalse de la Concepción. Hay un proyecto que casi triplica su capacidad y que garantizaría el abastecimiento de agua para toda la Costa del Sol y con las canalizaciones ya empezadas, y criando malvas, abastecería también a gran parte de la provincia. Y por otra parte, el saneamiento. Es una vergüenza que hayamos estado pagando el saneamiento y después la multa por no sanear el agua. La gestión ha sido un desastre.