Hallan doce tumbas en una necrópolis musulmana del siglo XIII en Estepona

Una docena de nuevas tumbas y restos de sus ocupantes han sido hallados en una de las dos necrópolis musulmanas que hubo en la localidad malagueña de Estepona durante los siglos XIII y XV. La localización de estos enterramientos se ha producido durante los movimientos de tierras que se están realizando en las obras del futuro bulevar de las avenidas San Lorenzo y España, ha explicado este jueves en un comunicado el arqueólogo municipal, Ildefonso Navarro.

Este entorno está considerado como zona arqueológica tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como en el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo, por lo que se ha contado con un equipo de arqueólogos en todo momento. Las obras, que se iniciaron con la supervisión y coordinación de la delegación municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, han contado con la autorización e inspección de los técnicos de Patrimonio de la Junta de Andalucía y se han desarrollado conforme a lo establecido en Ley de Patrimonio Andaluz.

Los hallazgos que se han realizado en las diferentes excavaciones efectuadas en la última década en la ciudad han contribuido -ha destacado Navarro- a tener "un conocimiento mucho más amplio y detallado de la historia de Estepona". Los restos encontrados hasta el momento pertenecen a un total de doce individuos que fueron enterrados siguiendo el ritual canónico islámico -directamente en la tierra, en dirección a La Meca y sin ropas ni ajuares-, ha indicado Mario González, el arqueólogo de Menia, la empresa que está ocupándose de las excavaciones.

Se suman a los de otras seiscientas personas que han ido apareciendo en las diez excavaciones realizadas en los últimos años en zonas donde se ubicaron los dos cementerios musulmanes de la Medina de Estebbuna, nombre de Estepona en la época nazarí. Los trabajos arqueológicos proseguirán durante los próximos meses conforme se produzcan nuevos movimientos de tierra en las obras del bulevar y, una vez finalicen, los restos encontrados se analizarán para conocer aspectos relacionados con las causas de los fallecimientos, la edad o el sexo de las personas a las que pertenecieron.

Mario González no descarta, por tanto, que se produzcan nuevos hallazgos, porque los estudios revelan que una de las dos necrópolis nazaríes se extendía en lo que hoy es la calle San Roque. El arqueólogo ha recordado que, en la primera fase de las excavaciones arqueológicas, que comenzaron a finales de 2024, se encontraron también restos de interés como cinco bolaños o unas piezas de artillería realizadas en peridotita, una piedra característica de la sierra de Estepona.

En estos meses de trabajo también han aparecido restos cerámicos descontextualizados de época medieval, lo que se debe a que en esta zona también se depositaban escombros durante los siglos XVIII y XIX, por lo que resulta muy complicado encontrar piezas completas con un valor importante.