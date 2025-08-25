Histórico repostaje en el puerto de Málaga

En la jornada del pasado sábado 23 de agosto, el puerto de Málaga fue testigo del repostaje de dos grandes portacontenedores; unos gigantes que recibían Gas Natural Licuado (GNL) de dos buques cisternas. Iniciadas ambas operativas en la tarde del mencionado sábado, el primero de los barcos que comenzaba a recibir combustible era el MSC Ghana, un buque de bandera liberiana de 260 metros que en viaje desde Las Palmas a Valencia atracaba en el muelle número nueve. Una vez efectuados los trabajos de carga y descarga del portacontenedor, la maniobra de repostaje se iniciaba cuando el buque cisterna New Frontier 1 quedaba posicionado junto al MSC Ghana y se realizaban las pertinentes conexiones para el trasvase de gas. Suministrado este combustible por la empresa Shell, el buque de MSC recibía 1.100 toneladas de GNL; una operativa que incluyendo la maniobra de posicionamiento, conexión y desconexión del buque cisterna se prolongó durante 15 horas.

Y mientras esto ocurría, el otro protagonista de la jornada entraba por la bocana del puerto malagueño para cumplimentar una maniobra similar. Procedente de Singapur y con destino a la ciudad israelí de Ashdod, el ZIM Moonstone de 271 metros que navega bajo el pabellón de Hong-Kong, tras efectuar un rápido atraque en la terminal de Noatum para descargar unos contenedores, pasaba al muelle de levante donde realizó su repostaje. En esta maniobra que se llevó a cabo desde el buque cisterna Levante LNG, el ZIM Moonstone que venía casi al completo de carga, recibía 1.500 toneladas de gas suministrado por la compañía Península Petroleum; un abastecimiento en el que se emplearon un total de 13 horas contabilizando los movimientos del buque cisterna que lo atendió.

Con el recuerdo de la primera operativa de suministro de Gas Natural Licuado barco a barco efectuada en marzo de 2024 y que tuvo también como protagonista a un buque portacontenedores, la realizada hace unos días que implicó a las empresas consignatarias: Cabeza Marítima, Noatum Maritime Spain y Pérez y Cía., además de haberse convertido en un hecho histórico refleja el buen momento por el que está pasando el tráfico de contenedores en las aguas portuarias malagueñas. Una circunstancia que abre la posibilidad para que otros buques de estas características implicados especialmente en largas rutas marítimas elijan al puerto de Málaga para efectuar estos suministros.