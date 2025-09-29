Un paciente muere tras arrojarse por una escalera interior del Hospital Regional de Málaga

Un hombre falleció en la madrugada de este sábado tras arrojarse desde la quinta planta por una escalera interior del Hospital Regional. El centro sanitario dio parte de inmediato a la Policía Nacional que, tras su investigación, concluyó que no consta la participación de terceras personas, por lo que todo apunta a un suicidio. El hospital no dio detalles del hecho. Según ha podido saber Málaga Hoy, era un paciente que estaba ingresado; era extranjero, sin familia en Málaga y que tenía problemas sociales.

Todo ocurrió sobre las 5:00 ó 6:00 de la mañana, en el pabellón A, el viejo, el que da justo a la rotonda del hospital. Un profesional que pasó por el rellano en el que acaba la escalera vio el cuerpo y dio la alerta. El centro sanitario comunicó el suceso a la Policía, al juzgado y se procedió al levantamiento del cadáver.

Profesionales de Regional recordaban que hace tiempo por esas escaleras de caracol que hay dentro del edificio ya se arrojó una persona, aunque desconocían si falleció. También apuntaban que en alguna ocasión alguien cometió suicidio tirándose por la ventana que daba al exterior. Pero desde entonces el hospital tomó las medidas oportunas y estas ya no pueden abrirse salvo con una llave específica que hay que pedir expresamente. Incluso trabajadores apuntaban que en el pabellón B hay una especie de barras en las ventanas para impedir este tipo de sucesos.

Representantes sindicales recordaban que no hay una normativa que impida que los enfermos salgan de su habitación o de la planta. "Es muy difícil impedir que alguien cometa algo así. ¿Cómo se evita? ¿Encerramos a los pacientes en las habitaciones y no los dejamos salir?", reflexionaban.

Los especialistas en prevención de conductas suicidas siempre inciden en que las personas con estas ideas deben saber que hay recursos y profesionales para ayudarles y que deben pedirla. El número de varones fallecidos por suicidio triplica al de las mujeres porque los hombres suelen emplear métodos más letales en sus intentos. Por ello, los expertos creen que deben diseñarse estrategias de prevención específicas orientadas al sexo masculino.