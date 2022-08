El horario de una de las paradas de la Feria de Málaga enfrenta a taxistas y Ayuntamiento

La parada norte del Real del Cortijo de Torres, la que se sitúa en la avenida Ortega y Gasset, sigue generando tensiones entre los propios taxistas y el Ayuntamiento. La última demanda de los taxistas es poder seguir recogiendo clientes en la avenida más allá de las 4:00, cuando se abre la vía al tráfico rodado. El Ayuntamiento alega motivos de seguridad y el hecho de que no se puede taponar una vía de doble carril.

La parada que enfrenta los intereses de taxistas y Consistorio es, justamente, la más problemática de las que se encuentran en el Real de la Feria. La zona más próxima a la avenida Ortega y Gasset es la que condensa la mayoría de casetas que pertenecen a discotecas o pubs. De esta manera, es la que suele concentrar más personas jóvenes o que tienen un mayor índice de alcohol en sangre, sobre todo a ciertas horas de la noche.

En este punto no es difícil ver colas de 100 o más metros cuando llegan ciertas horas de la noche en las que se agolpan malagueños y turistas buscando un taxi para volver a casa. La espera, según va avanzando el reloj, se puede hacer más tensa, según confirman tanto taxistas como desde la Policía Local, que mantiene en la cabecera de la parada una patrulla entre la medianoche y las 4:00.

Los propios taxistas reconocen que los primeros días de Feria han tenido problemas para cubrir la demanda. El lunes, pasadas las 3:00, se podían ver colas de 120 metros y unos tres o cuatro vehículos recogiendo clientes. A partir del martes, según señala el presidente de la Asociación Unificada Autónomos del taxi (Aumat), Miguel Ángel Martín, se ha pedido a todos los vehículos que aumenten la presencia en la parada y garanticen el cumplimiento del servicio público.

Pese a ello, la noche del martes al miércoles, seguían produciéndose colas en la avenida. Martín reclama que, una vez se retira la parada de taxi, los vehículos no pueden seguir recogiendo clientes bajo amenaza de ser multados por la Policía Local. El presidente de los taxistas autónomos no entiende que no les permitan "cubrir la demanda de un servicio público y recoger a los clientes a mano alzada cuando a cualquier otra se puede hacer en cualquier otra calle de Málaga".

Desde el Consistorio recuerdan que la hora de cierre de esa parada fue consensuada con el sector y estipulada a las 3:00, para luego ampliarse, por demanda de los taxistas, una hora más. Desde la Policía Local recuerdan que en pasadas ediciones de la Feria (2019, 2018 ó 2017) esta parada cerraba a las 6:00 generando múltiples conflictos porque los taxistas no acudían a los requerimientos de servicios y generaba largas colas y tensión entre las personas que aguardaban.

Además, insisten en que en caso de permitir seguir recogiendo personas en una zona que ya no es parada de taxi generaría confusión entre los posibles clientes, sin garantizar la seguridad que da una parada. Además, taponaría una vía de doble sentido que, desde las cuatro de la mañana, abre al tráfico rodado.

Esto, apuntan, podría generar accidentes de tráfico y embotellamientos. Además, recuerdan que la parada del Camino de San Rafael permanece abierta a esas horas y que a la hora del cierre de la que se sitúa en Ortega y Gasset informan a los usuarios de que pueden esperar un taxi en esa zona. Por delante, el último fin de semana de feria, que incluye el viernes festivo en la ciudad de Málaga.

La madrugada del miércoles volvieron a producirse colas y falta de taxis en la parada norte del Real del Cortijo de Torres. En vídeo se puede comprobar cómo hay una fila de 150 metros de personas esperando un servicio y sólo un par de vehículos recogiendo personas. En otros momentos de la noche se puede comprobar la absoluta ausencia de taxis.