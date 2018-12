La situación política demora la cesión del suelo para el nuevo Hospital Regional

Málaga lleva más de una década esperando un nuevo hospital y, de momento, seguirá esperando. Hace dos meses, el Pleno de la Diputación acordó ceder a la Consejería de Salud el suelo en los aparcamientos del Civil para el proyecto, pero de momento el convenio no se ha firmado. Desde la institución provincial se esgrime que ese documento no se puede rubricar con un gobierno autonómico en funciones. Y la Administración sanitaria –que se había comprometido a sacar la redacción del proyecto antes de fin de año e iniciar la obra en 2019– sostiene que sin la cesión del suelo amarrada no puede licitarlo. Así que, de momento, una infraestructura clave para la provincia –en cuyo diseño participaron más de 300 profesionales y por cuya realización hubo el pasado verano una manifestación– está como el Gobierno andaluz, en stand by.

El Pleno de la Diputación aprobó la cesión del solar el pasado 16 de octubre. La decisión se tomó con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos e IU y la abstención de Málaga Ahora. Unos días después, el ente supramunicipal remitió el acuerdo a la Consejería de Salud. La Junta a su vez reenvió una carta a la Diputación pidiendo una ligera modificación del protocolo de cesión y solicitando una fecha para la firma del convenio. Pero después Salud asegura que no ha tenido más comunicación por parte del ente supramunicipal.

Pero este documento no se rubrica. Una portavoz de la institución provincial explicó que el acuerdo de cesión es nominativo, es decir que va a nombre del titular de la Consejería de Salud y que con un gobierno en funciones, lo “razonable” es esperar a que se designe al nuevo responsable de ese área. Fuentes de Salud indicaron que sin cesión formal del suelo no se puede sacar a licitación la redacción del proyecto. Pero insistieron en que aunque el Gobierno andaluz esté en funciones “no se para”, en alusión a que podría rubricarse el convenio de cesión.

La Diputación cedió casi 49.000 metros cuadrados en los aparcamientos del Hospital Civil

Ambas instituciones insisten en que los técnicos siguen trabajando en el proyecto y ratifican su apuesta por el nuevo hospital para Málaga. Desde la Diputación se asegura que el retraso será sólo “de unos días”. Aunque los profesionales que durante un año y medio trabajaron en el diseño del futuro Hospital Regional apostaban por ubicarlo en los terrenos de La Noria, finalmente el Ayuntamiento y la Junta se decantaron por los terrenos del aparcamiento del Civil que están libres (En el otro emplazamiento hay equipamientos y usos que debían desplazarse para poder acometer el proyecto).

La Diputación, propietaria de los terrenos, aprobó entonces la cesión de 48.619 metros cuadrados, libres de cargas registrales y al corriente de las obligaciones tributarias. Con aquel acuerdo de Pleno del 16 de octubre, la institución decidió la entrega gratuita de los terrenos para Málaga tenga un nuevo Regional. Este proyecto es clave para ampliar el número de camas hospitalarias, dotar a la provincia de un centro moderno y reconventir al Carlos Haya para pacientes crónicos.