Marea Blanca convoca una protesta por la sanidad pública el próximo 17 de diciembre

Marea Blanca convoca para el próximo 17 de diciembre una concentración en la Plaza de la Merced en protesta por el deterioro de la Sanidad. En concreto, esta plataforma viene a criticar la falta de atención primaria, sobre todo en los pueblos, y la privatización del sector, con un porcentaje desmedido del presupuesto del dinero público que va destinado a ayudas directas o a concierto.

Según los datos aportados por la organización, la Atención Primaria se encuentra colapsada con 10 días de demora presencial y tras haberse abolido la atención comunitaria. Más de uno de cada diez andaluces está en una de las listas de espera para consulta, pruebas diagnósticas y cirugía, argumentan. "La salud mental sigue desbordada y la atención en las residencias de mayores sigue sin solución. El gobierno actual que, en este año, dispone de recursos europeos extra en su presupuesto, pretende seguir usando el dinero que hace falta para reponer plantillas y recursos de la Sanidad Pública en derivaciones al sector privado, que actúa de forma opaca, cara e ineficaz", denuncia Marea Blanca en el comunicado.

La plataforma reclama que el presupuesto sanitario andaluz se dedique a la sanidad pública y que no acabe en manos privadas. "Si tú quieres operarte en el Clínico, te mandan a la lista de espera para operarte hasta dentro de un año", explica Francisca Luque, una de las portavoz del grupo. "Te obligan a que usen los conciertos que tienen para irte a la privada, a veces no quieres o no te ofrecen las garantías de la pública", denuncia.

Asímismo, piden convocar 4.000 plazas en Atención Primaria y 4.000 en 20 hospitales públicos, y acabar con las esperas sanitarias diagnósticas y quirúrgicas. "Si no funciona médico de guardia o pediatra, te tienes que desplazar un montón de kilómetros los pueblos no pueden más, los médicos están saturadísimos y la gente está muy cabreada", expone Luque. "Tú llegas con tu hijo y no te encuentras un médico porque ha ido a una urgencia eso va subiendo los decibelios", añade. "Es muy difícil que vengas con una dolencia y te manden para otro especialista sin antes hacerte las tres pruebas que tienen autorizada. Ese tapón esta haciendo un deterioro increíble", agrega.

Entre otros puntos, Marea Blanca exige recuperar las plantillas estructurales sin contratos basura, motivo por el cual no encuentran profesionales, evitar el despido de profesionales que son necesarios en nuestros centros y hospitales, contar con unos profesionales adecuadamente retribuidos y frenar su emigración por falta de una oferta decente. Además, se reclama la dotación adecuada de Salud Mental en toda su gama profesional, recursos estructurales y de profesionales en los hospitales comarcales y centros de salud rurales, con un aumento del personal de cuidados y sanitario en las residencias de mayores. "Las personas seguimos enfermando y siguen privando a unos precios escandalosos", critica la portavoz. "Un concierto duplica el precio de paciente dia y cama que uno en la publica". Aunque esta será una concentración a pequeña escala, el grupo tiene previsto organizar una manifestación para comienzos del próximo año.