El hotel donde se alojó Michelle Obama en Benahavís entra en la red de viajes de lujo Virtuoso

El hotel Villa Padierna Palace de Benahavís, el cinco estrellas donde se alojó Michelle Obama en 2010, cuando era primera dama de Estados Unidos, ha sido incorporado a la red de viajes de lujo Virtuoso para ofrecer estancias y experiencias diseñadas a medida para sus huéspedes.

La entonces primera dama de EEUU, Michelle Obama, y una de sus hijas pasaron en agosto de 2010 una semana de vacaciones en Marbella y eligieron el Villa Padierna Palace para alojarse. Reservaron 40 habitaciones del establecimiento, aunque el hotel permaneció abierto durante ese tiempo, por lo que la familia Obama compartió las instalaciones con el resto de clientes. El entonces presidente de EEUU, Barack Obama, no estuvo en aquella ocasión en la Costa del Sol.

Este establecimiento se inauguró en abril de 2003 y fue diseñado por el arquitecto británico Ed Gilbert, y entre sus proyectos en España destaca el puerto de Marbella. Cuenta con 125 habitaciones, tres campos de golf y su propio club de playa. Entre sus muchas particularidades, el hotel Anantara Villa Padierna exhibe 1.200 obras de arte en las diferentes áreas del establecimiento.

Tres campos de golf y hasta un anfiteatro

Un elegante santuario rodeado de tres campos de golf, un tranquilo lago, un anfiteatro romano y más de 1.200 obras de arte originales. Además, es un hotel Pet friendly. Tiene un club privado de deportes de raqueta y un spa termal.

El lujoso hotel es también miembro del consorcio The Leading Hotels of the World. Desde que el grupo Minor Hotels tomó las riendas de Anantara Villa Padierna en abril de 2019, el complejo ha diseñado un plan estratégico para reposicionarse en el segmento de lujo.

Virtuoso es una red que engloba más de 1.200 agencias de viajes en más de cincuenta países de América del Norte, América Latina, el Caribe, Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente.