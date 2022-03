La huelga del transporte se intensifica y provoca ya la falta de suministros

Las protestas de los transportistas, que cumplen ya su quinto día de huelga convocada a nivel nacional, se recrudecen en Málaga. En muchos establecimientos de alimentación de la capital, estanterías y vitrinas se encuentran vacías. Los productos frescos como la fruta, verdura, carne y pescado son los que más escasean. De esta manera, pescadores, agricultores, ganaderos y mayoristas, entre otros muchos profesionales, también se ven afectados porque no pueden vender sus productos a los comercios de alimentación. Además, otros muchos sectores están resultando damnificados porque no pueden recibir sus productos a través de la paquetería.

La situación en Mercamálaga es "lamentable", calificó la presidenta de la Asociación de Mayoristas de Pescados de Málaga (Ampesme), Pilar López. "No están llegando los productos que necesitamos para la venta, unido de la coacción que que estamos sufriendo", manifiesta. La lonja está viendo mermada por días la entrada tanto de proveedores como de usuarios por "miedo y recelo" a los piquetes. Aunque López señala que hasta ahora todos los que ha presenciado han sido pacíficos, está intranquila por si se intensifican.

En este contexto, el martes -segundo día de huelga- dos de los puestos instalados decidieron no abrir; el mismo día en el que un camión canceló un pedido muy próximo a la hora de cierre. El miércoles cerraron cinco puestos y ayer ya solo abrieron doce -la lonja cuenta cuenta en total con 24-. Y es que la huelga de transportes ha supuesto el volumen de mercancías en el Mercado Central de Abastecimiento de Málaga haya bajado un 80% entre pescados, mariscos, frutas y verduras.

"No tengo una posición contraria a lo que están reclamando los transportistas, nosotros también tenemos furgones y nos vemos perjudicados porque no llegamos a cubrir todos los gastos que tenemos, pero las soluciones que han planteado van a ser insuficientes", expresa la presidenta de Ampesme.

Destaca que, de momento, las autoridades policiales están acompañando a proveedores y clientes a la entrada y la salida para que no tengan ningún problema, pero insiste en que la problemática principal es que no disponen de todos los productos. "Ya no tenemos pescado fresco para vender. En Huelin hoy han abierto solo cuatro pescaderías", lamenta.

López confiesa que algunos mayoristas se muestran favorables al cierre de Mercamálaga mientras esta situación continúe. "Esperemos que no se alargue y prolongue porque para nosotros sería la ruina", reconoce. Por el momento, van a solicitar a la lonja una prórroga en el alquiler por cada día de paro que están sufriendo.

Esta falta de suministros se produce en una jornada en la que una larga columna de camiones colapsó el centro de la capital, ocasionando problemas en la circulación y obligando a cortar el tráfico de varias vías. Ayer, los transportistas volvieron a desfilar por la capital de forma lenta tocando sus bocinas en señal de protesta ante los aplausos de algunos transeúntes.

A primera hora de la mañana, una fila de vehículos de unos dos kilómetros de longitud salía desde el recinto ferial de la capital para dirigirse hacia el Paseo del Parque, pasando por la Avenida de Andalucía, Muelle Heredia y Alameda Principal, vías en las que han ocupado uno de los carriles.

El tráfico permaneció durante una hora aproximadamente cortado en algunas vías como Paseo del Parque, plaza del General Torrijos y Avenida Agustín Heredia. Además, se produjeron retenciones en la Avenida Cánovas del Castillo y Paseo Reding.

La protestas que se están produciendo, convocadas por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte Nacional e Internacional de Mercancías, no han sido secundada por las grandes patronales del transporte, pero sí han tenido un cierto seguimiento en Málaga, principalmente entre los autónomos.

En la puerta del Consorcio de Transportes de Mercancías (CTM) de Málaga, de nuevo, hubo piquetes en la puerta "bloqueando la entrada de camiones", según apuntan trabajadores del mismo, quienes admiten que la actividad se está paralizando.

También en algunas empresas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga están empezando a notar la falta de algunos suministros y la imposibilidad de que los camiones salgan a realizar su trabajo como habitualmente. El director del PTA, Felipe Romera, sin embargo, señaló que desconoce esta situación y que no le han llegado informaciones sobre incidencias, aunque aclaró que "esto no quiere decir que no esté pasando". Mientras tanto, en el puerto de Málaga también hay menos tránsito de camiones.

En los supermercados, por su parte, la situación no es generalizada. Están faltando algunos artículos frescos como pescados y frutas y hortalizas dependiendo del día y de si el camión que suministra ha podido completar el viaje o no.

Este escenariopreocupa a los hosteleros, afirma el presidente de la Asociación de Hostelería de Málaga, Javier Frutos. "Son dificultades sumadas a la pandemia y no nos podemos olvidar de que esta no ha acabado y no estamos trabajando con normalidad", sostiene, al tiempo que incide en que la hostelería está "perjudicada".

Lo que sí critican diversas fuentes es la "radicalización" de muchos de los transportistas que están participando en este paro que tachan de "empresarial porque son autónomos" y advierten de que si la situación no mejora y el Gobierno central no mueve ficha provocará mayores problemas, lamentando que se reúna con "quienes no están en huelga".

Esa radicalidad provocó que durante la madrugada del jueves, el sistema Emergencias 112 Andalucía recibiera sendas llamadas de transportistas sobre las 01:30 horas en la zona de Antequera. Uno avisaba de que le habían tirado piedras en el camión y que también había muchas por el camino, dándose aviso a la Policía Nacional. Otro, por su parte, denunciaba que en la A-45 en el kilómetro 114 le habían tirado piedras y roto la luna del camión, por lo que también se alertó al Cuerpo Nacional de Policía.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, informó también ayer de que ya está habiendo detenciones e identificaciones policiales a miembros de los piquetes y aseguró que "se está siendo absolutamente contundente, ya hay detenciones y expedientes abiertos para imponer sanciones económicas que tienen que tramitarse en las distintas delegaciones provinciales contra los autores de aquellos actos que entendemos absolutamente vandálicos, fuera de la ley, de sabotaje y que ponen en riesgo la seguridad y la propia vida de los conductores que de forma libre han decidido no sumarse a esta huelga, que son la mayoría".

Fernández detalló que los manifestantes "están colocando material en la vía pública que está originando accidentes de otros camioneros, se está coaccionando a trabajadores para que se bajen de sus vehículos extraviando incluso las llaves a propósito para que el vehículo se quede inmovilizado, pinchazos de ruedas, se está apedreando en plena circulación a estos vehículos desde los distintos puntos elevados de la autovía provocando situaciones de absoluto riesgo e ingresos hospitalarios". Asimismo, añadió que los piquetes están cortando los sistemas hidráulicos de los semiremolques de forma que se pueden desprender incluso en marcha si el conductor no está preavisado.