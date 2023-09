La inflación y no el verano provoca ahora el abandono de animales en Málaga

En verano son muchas las familias que se plantean qué hacer con aquellos animales que forman parte del hogar. Alguien debe ocuparse de ellos mientras viajan. De lo contrario, deberían llevárselos al hotel si éste se lo permitiera. Esta situación ha provocado durante años el abandono masivo de animales en el periodo vacacional. Pero este año parece revertirse, gracias a una mayor concienciación y a la implantación de los hoteles perrunos y niñeros caninos, según la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga (SPAPM).

Pese a esta buena noticia, la inflación y la subida de precios, sí ha repercutido en el número de animales que llegan a la Protectora. Carmen Manzano, presidenta de SPAPM, explica que a raíz de ésta hay personas que no pueden permitirse el pienso de su mascota y por eso la dan en adopción. También se ha visto reflejada en otros casos. La voluntaria relata: “Hay gente joven que consigue su primer trabajo con unas condiciones buenas y emocionados se alquilan una casa y adoptan a un perro. Después, con la crisis, los despiden y tienen que volver a casa de sus padres. Cuando llegan, les dicen que él sí puede quedarse, pero que el perro no y lo traen a la Protectora". Por lo tanto, aumenta el número de animales de los que tiene que hacerse cargo la Protectora de Málaga.

La entidad también se ve afectada por la subida generalizada de precios. En SPAPM tienen a 16 personas trabajando directamente, entre veterinarios, auxiliares, limpiadores y guardia de noche y día. Además, se les ha encarecido el precio de los medicamentos, la luz, los piensos y los laboratorios. Manzano, al igual que la junta directiva, no cobra nada de la sociedad. Ella asegura: “La inflación se nota, pero nos esforzamos por esto, por que como presidenta tengo la responsabilidad de sacar adelante a casi 500 animales y también a las familias que viven de la Protectora”. Pese al aumento de los precios, no han reducido el número de animales que acogen.

Principales motivos de abandono

Carmen Manzano expone otras causas comunes que llevan a la gente a abandonar a su mascota. Entre las más habituales, el abandono de perros cuando son viejos. Entonces hay que llevarlos más al médico y comprarles pienso especial. Así que hay personas que no quieren asumir esta carga o no pueden económicamente. La voluntaria explica: “Cuando los abandonan aquí, los condenan a muerte, porque son perros viejos que necesitan atención y hay que obligarles a vivir porque no quieren. La última que llegó fue una perra de 13 años con cataratas. Imagínate, toda tu vida en una casa con tu comida, tu cama, tu familia y de repente te ves en un sitio extraño rodeado de un montón de perros ladrando y gente que ni conoces”.

Las camadas de lactantes también son comunes que lleguen a esta Protectora. “El viernes nos dejaron nueve cachorros de mastín todavía con los ojos cerrados y cuesta mucho sacarlos adelante; hemos tenido que ingresar a uno”, cuenta Carmen. Para ella, esterilizar a los perros es una “asignatura obligatoria” para que no se produzcan estos episodios y las hembras no sufran.

El 70% aproximadamente en la Protectora de Málaga son perros de caza. Podencos, bodegueros, bretones, galgos y mastines. Manzano asegura: “Estos últimos se usan como perros de guardia y cuando están mayores y se cansan de estar atados y muchas veces consiguen soltarse y terminan apareciendo por la Protectora", concluye.