Ingresan en prisión los dos detenidos por el apuñalamiento mortal de Capuchinos

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado este martes por la tarde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos jóvenes amigos de 23 años arrestados como presuntos autores de la muerte de otro, de 21, a puñaladas en el barrio de Capuchinos.

Los arrestados, que han prestado declaración en sede judicial, están siendo investigados por los supuestos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. La causa la investigará el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos.

Los hechos se remontan al pasado domingo por la mañana, en torno a las 07:40, después de que, al parecer, el fallecido y los dos supuestos agresores hubieran discutido en la Feria de Málaga y acordaran trasladar el enfrentamiento a la Alameda de Capuchinos. Fue en este barrio de la capital donde el joven de 21 años fue mortalmente herido con un arma blanca. Horas después, la Policía Nacional informaba de la detención de dos jóvenes por su presunta relación con este caso.

Este lunes unas 250 personas, según datos de la Policía Nacional, se concentraron de manera pacífica en la Plaza del Patrocinio para denunciar "la violencia radical" y apoyar a la familia del joven fallecido, dedicada al comercio y muy conocida en la zona. "No puede ser que le hayan quitado la vida a mi hijo. Han asesinado a mi hijo. Mi niño era bueno", aseguró la madre del joven, que estuvo presente en el acto.

"Quitarle la vida de la persona no debería estar justificado por nada. Han robado una vida. Los vecinos quieren vivir en paz. Los comerciantes quieren trabajar en paz", señaló José Ocón, presidente de la Asociación Victoriana de Capuchinos. Ocon también condenó la "violencia radical" antes de pedir cinco minutos de silencio.

La concentración, en palabras de Fátima Sánchez, vocal de la junta de directiva de la Asociación Victoriana de Capuchinos, se realizó para "denunciar la violencia en el barrio, apoyar a la familia y mitigar su dolor". "La persona era muy querida en el barrio. Se trata de una familia de comerciantes muy querida, muy buena y muy trabajadora", recalcó. "Nos gustaría que se incrementará la seguridad para que no nos sintamos desprotegidos", señaló mientras repartían pancartas bajo el lema 'No a la violencia'. Al final del acto, que contó con la presencia de dos furgones policiales, varios familiares tiraron farolillos en honor del joven.

Este suceso se une al que tuvo lugar a comienzo de la Feria cuando la Policía Local detuvo a un joven de 18 años por su relación con la agresión a un portero de una caseta del Real del Cortijo de Torres, que fue apuñalado. Los hechos tuvieron sobre las 5:30 horas de este pasado lunes en la puerta de una caseta. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar tras ver que un joven estaba siendo perseguido por el personal de seguridad.

Los vigilantes retuvieron al sospechoso hasta que llegaron los agentes, que estaban en las inmediaciones y pudieron presenciar la escena. Según explicaron, el joven presuntamente habría apuñalado a un portero de la caseta.

Al parecer, se habría producido una discusión entre los vigilantes y un grupo de clientes, cuando, presuntamente, uno de ellos sacó un cuchillo y arremetió contra los porteros, alcanzando a uno de ellos en un costado. Otro de los vigilantes logró esquivar la agresión.