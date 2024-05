Las irregularidades en Smassa llegan al juzgado y el PSOE de Málaga se persona en la causa

Nuevo paso en el caso de las irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa): después de que se produjeran anomalías en la contratación de las obras del aparcamiento de Pío Baroja, en El Palo; el Ayuntamiento las reconociera y declarase estar haciendo una investigación interna, a la que se sumaban diligencias policiales; ahora se ha abierto una causa en el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga.

En la misma se ha personado el PSOE de Málaga "para cerciorarse de que el juzgado tiene toda la información e investigar el sobrecoste" de un 30% en la obra "que supuestamente era sencilla". Ha sembrado de esta manera Dani Pérez, portavoz socialista, dos dudas: la primera que los sobre costes tengan relación con las irregularidades y la segunda que se haya aportado toda la información posible para que las pesquisas lleguen a buen puerto. El socialista no ha aportado ninguna certeza de esto.

Esta causa, que está en el Juzgado número 7, es distinta de la anterior cosa juzgada anteriormente con relación a Smassa, que está en el número 3 y que tiene que ver con la denuncia por supuesto acoso que una jefa técnico puso contra el gerente de la sociedad, Manuel Díaz Guirado.

A Díaz Guirado ha señalado también Pérez, para el que ha vuelto a pedir su cese, después de que este pasado lunes el jefe de Obras que contrató a dedo el gerente haya dejado su puesto al frente del departamento tras ser señalado por la propia empresa. De él ha dicho el portavoz socialista que fue contratado para “firmar lo que la funcionaria municipal no quería firmar. Este trabajador dimitido ha sido usado como cabeza de turco por el alcalde y el gerente de Smassa. Pero esto no debe quedar así y, por eso, nos personamos en la causa".

El grupo socialista, afirma Pérez, ha identificado “la falsificación de firmas a técnicos municipales, de la contratación a dedo de servicios y de procedimientos irregulares de contratación”, sobre los que puso también en aviso un reciente informe de la secretaria de Pleno del Ayuntamiento de Málaga, habilitada nacional, solicitado por el grupo socialista.

"Un sobrecoste de millones"

En el caso de las obras del aparcamiento de Pío Baroja “hablamos de un sobrecoste de millones, de cuatro millones de euros”, desde los 8,7 millones de euros que se presupuestaron inicialmente hasta los 12,5 millones de euros por los que actualmente va. El origen de las supuestas irregularidades se encuentra precisamente “en el supuesto amaño de contratos para justificar ese sobrecoste, porque se manipuló la firma de una funcionaria municipal”, ya apartada de la dirección de la Oficina Técnica y que se negó a firmar “lo que le decía el gerente, que le obligó a cruzar líneas rojas que le hubieran llevado a la cárcel”, ha explicado el líder socialista.

“Hablamos de una trama que hacía y deshacía, que actuaba al margen de la ley, como si nada fuera a suceder. Hablamos de una sociedad donde, dice la concejala de Movilidad, la señora Trinidad Hernández, las irregularidades son costumbre. Yo diría más bien que las irregularidades son costumbre para el gerente y el alcalde de Málaga”, ha sostenido Pérez en la puerta de los juzgados.

Finalmente, Dani Pérez ha señalado “la falta de transparencia en SMASSA, promovida desde hace años por el gerente, Manuel Díaz, no por los trabajadores de la entidad que hacen bien su trabajo”. Así que “nos vemos en la obligación de investigar y judicializar un tema que podría haberse visto en una comisión de investigación. Pero el PP no quiere transparencia. Algo tienen que ocultar”, ha agregado el socialista. Pérez ha recordado que los socialistas han pedido además “que se aparte a Díaz Guirado de sus funciones como gerente, porque desde que está al frente de SMASSA las cosas no se hacen bien. No puede estar ni un minuto más al frente de esta empresa municipal”, ha zanjado.

Con Málaga lo lleva a la Oficina Antifraude

Esta mañana los cargos en el Ayuntamiento de Málaga de Con Málaga han presentado la denuncia que han hecho llegar a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, una institución adscrita a la Junta de Andalucía.

La portavoz del grupo, Toni Morillas ha calificado de "inaceptable que Manuel Díaz continúe al mando de la entidad pública. La ciudadanía merece gestores transparentes y éticos en las entidades que administran sus recursos. La falta de acción por parte del alcalde De la Torre para abordar estas preocupaciones es preocupante y exige una explicación".

Es por esto que junto a la denuncia han anunciado su disposición a dar sus votos al grupo mayoritario de la oposición, el grupo socialista, para que convoque un pleno extraordinario en el que se “informe y de cuenta de que actuaciones se están llevando a cabo y como piensa atajar el Partido Popular una situación que socava la confianza de los vecinos y vecinas de la ciudad en la gestión del dinero público, que es de todos” ha reclamado Nicolás Sguiglia, concejal de Con Málaga.