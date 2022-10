La izquierda en Málaga, más cerca del divorcio que de la reconciliación

Hay parejas que necesitan un tiempo antes de volverse a abrazar. Otras que en ese tiempo se dan cuenta de que no eran el uno para el otro. La izquierda más allá del PSOE busca ahora resolver la incógnita y, de momento, parece que la balanza pesa más en el lado que los separa que en el que los une. Los puentes están tendidos en ambas direcciones, conocedoras de que por separado son mucho más débiles, "aspiramos a ganar, no a ser la coalición perfecta", coinciden desde ambas partes. Pese a ello, las distancias ahora mismo son importantes, que no insalvables.

El pasado jueves, Guzmán Ahumada, coordinador general de Izquierda Unida (IU) en la provincia, aseguró que a Podemos "se le espera". Mientras, la confluencia con Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz sigue andando, "no se puede estar parado de cara a unos comicios tan importantes como los municipales", asegura Ahumada. A pesar de esto, todos los pasos que están dando, según indica el propio Ahumada, tienen una ventana abierta a acoger las peticiones de Podemos.

En la formación morada se están preparando para las inminentes primarias en su seno interno, tras las que podrán sentarse a negociar con los bases más fijas. Ahora mismo, cuentan con Alianza Verde en su equipo y son tan conocedores como en Izquierda Unida de lo que significaría dividir las fuerzas de cara a los próximos comicios.

Esa, y no otra, es la esperanza que albergan en ambas formaciones a la izquierda, que han tomado nota de lo sucedido en las últimas andaluzas, pero también de lo que pasó en Francia o, antes, en Madrid. Y el panorama no es positivo.

Ahora mismo hay varios escollos por salvar. El primero tiene que ver con las listas y los candidatos a la Alcaldía. Desde IU defienden, tal y cómo presentaron en sus últimos avances en la hoja de ruta, que se elijan a los candidatos por primarias y que estas sean votadas por un censo nuevo creado para la confluencia "en el que puedan votar todos los malagueños que quieran inscribirse", defiende Ahumada.

Podemos, sin embargo, pretendía que fuesen los censos ya existentes de cada formación los que se integrasen, de manera que no hubiese problemas jurídicos con la creación de esta nueva figura. Ahumada señala que están pensadas vías para que las personas censadas en las formaciones que formen parte de la futura coalición puedan votar en las primarias que se efectuasen.

El segundo de los problemas es el propio nombre de la coalición. Coge cada vez más fuerza presentarse bajo el paraguas Por Málaga, siguiendo el ejemplo de las pasadas andaluzas. En Podemos parece imprescindible que su marca esté presente y defienden que la elegida debería volver a ser Unidas Podemos para no perder la imagen ya labrada en estos últimos años.

Guzmán Ahumada señala que el paraguas, en principio, no es un impedimento, porque la intención es que cada municipio decida su propia marca, siempre que incluya el paraguas, de manera que se favorezca el nombre que mejores resultados pueda dar en cada uno de los municipios. De esta manera, en Málaga capital el nombre, podría ser "Unidas Podemos Por Málaga" en caso de que, al final, acaben pactando ir juntos en las listas.

Y, aunque puedan limarse todas estas asperezas, quedan dos obstáculos más. El primero, la propia situación dentro de la coalición en el Parlamento Andaluz, "un enfermo con cada vez peor salud", señalan fuentes cercanas y que puede dinamitar cualquier acuerdo por mucho que se salven los escollos en el nivel provincial. El segundo es la tensión que se vive en la propia capital. En Málaga, el plato más goloso de la provincia, la relación entre Remedios Ramos (IU) y Nicolás Sguiglia (Podemos) está cada vez más rota y no parece que tenga visos de mejorar.

Mientras tanto, desde la nueva Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez parece que están dejando el tiempo pasar, manejando sus opciones y esperando mientras Podemos e IU se arreglan para poder decidir a última hora si querrán incorporarse a la candidatura o no. Con esto los puentes están tendidos, sí, pero con dinamita a ambos lados dispuesta para explotar.