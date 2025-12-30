Jesús Riesco, meteorólogo: "No es normal en invierno esta intensidad de lluvias en Málaga que roza la torrencialidad"

No es la primera vez que llueve torrencialmente en la provincia, ni tampoco que a consecuencia de que el cielo descargue con furia, el río Guadalhorce se desborde. Pero estos episodios de intensas precipitaciones concentrados en un corto periodo de tiempo no suelen ser lo habitual en invierno. El director de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Málaga, Jesús Riesco, achaca parcialmente lo sucedido este fin de semana al cambio climático.

"No es normal que en invierno llueva con estas intensidades, rozando la torrencialidad; ha ocurrido otras veces, pero no es lo habitual", ha asegurado. Las precipitaciones rondaron los 60 litros por metro cuadrado en una hora en el Valle del Guadalhorce y los 45 en la zona de Marbella. Las lluvias que mantuvieron en aviso rojo desde la noche del sábado hasta las 4:00 del domingo a varias zonas de la provincia de Málaga dejaron más de 130 litros por metro cuadrado en doce horas en esa comarca y una crecida histórica del río a su paso por Cártama. Un diluvio que inundó calles, viviendas y locales.

Según el meteorólogo, la atmósfera se está comportando con diferentes "rarezas" que "se pueden asociar en parte al cambio climático". Ha explicado que no sería la única causa, porque también se conjugan otros factores, como "la variabilidad natural del clima". Pero ha añadido que el hecho de que "se repitan datos anómalos de precipitaciones y con más frecuencia, sí está relacionado con el cambio climático".

Ha manifestado que la granizada repentina y la tromba que azotaron el área de Rincón de la Victoria en el día de Nochebuena, sí puede ser habitual cuando hay una depresión en altura y frío; entonces, la tormenta suele descargar en forma de granizo. Lo que no consideró tan usual fue la cantidad de lluvia caída en un corto periodo de tiempo de este pasado fin de semana en la comarca del Guadalhorce.

"Que se concentre mucho en una hora no es tan normal para un mes de diciembre; en otoño es más frecuente", ha comentado. Una situación que ha situado "en el contexto de cambio climático", con temperaturas más altas. Por ello, el director de la Aemet en Málaga ha remarcado que situaciones meteorológicas como las vividas este fin de semana en la provincia "realmente no son tan habituales; sobre todo, por las intensidades de las precipitaciones del sábado".

Dos hombres fallecieron este fin de semana tras ser arrastrada la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande en plena alerta roja. El cuerpo sin vida de Antonio, el segundo desaparecido tras la tromba ha sido hallado a última hora de la mañana de este lunes. El cadáver ha sido encontrado en torno a las 13.00 por los dueños de una finca privada cerca de la unión de los ríos Fahala y Guadalhorce, en el término municipal de Cártama. Estaba fuera del agua, en una zona de cañas. El hombre -de 54 años, que era dueño de una cafetería ubicada en el Camino de Málaga, una de las avenidas principales de la localidad alhaurina- permanecía desaparecido desde la noche del sábado cuando el vehículo fue arrastrado por la corriente del río Fahala. Ha sido encontrado en un área cercana al Hospital Valle del Guadalhorce, "mucho más abajo" de donde se halló al primer desaparecido. Según ha informado la Guardia Civil, fue localizado a "varios kilómetros" de donde estaba la furgoneta. La otra víctima, Juan Francisco, fue encontrada el domingo por la tarde por el dispositivo de búsqueda en el que han participado unas 150 personas, entre efectivos de Policía Local de Alhaurín el Grande, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y voluntarios de la zona. Incluso se habían sumado al operativo efectivos y perros entrenados en este tipo de rastreos que habían llegado desde fuera de Málaga.