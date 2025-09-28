Reclutan a jóvenes por 50 euros como 'mulas bancarias' en Málaga para estafas

La lucha contra la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales que se libra en la Costa del Sol ahora deriva en un fenómeno en auge del que poco se conoce su magnitud: el reclutamiento forzado o voluntario de jóvenes. Son mulas digitales, también llamadas mulas financieras, que facilitan sus cuentas para mover dinero ilícito procedente de las estafas u otros delitos. Aunque a veces, han sido engañados, en la mayoría de los casos acceden a participar en el fraude a cambio de una cantidad irrisoria en efectivo o una partida de droga. De esta nueva realidad da cuenta el inspector Óscar García, responsable del Grupo de Delincuencia Económica y Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Marbella. “Algunos nos han confesado que, por 50 euros, o una dosis de cocaína aceptan dar sus datos bancarios a criminales”, explica el investigador en una entrevista con este periódico.

“Una bola de nieve” –define– “que no para de crecer”. La captación de jóvenes transcurre “en persona, de tú a tú, y también en puntos de venta de drogas”. Una vez que las mulas dan luz verde al uso de su cuenta, los delincuentes controlan todos sus datos bancarios. “Mueven el dinero mediante transferencias a otras cuentas de España o del extranjero. Usan también algunas intermedias o retiran el dinero en efectivo, que no se rastrea”, detalla el investigador. A la postre, los cómplices acaban implicados en timos que suponen un perjuicio de hasta 100.000 euros. “De esa cantidad, el titular de la cuenta puede llegar a quedarse con entre 1.000 y 5.000 euros”, precisa el inspector García.

Y, por ese coste, asumen el riesgo de ser los primeros en ser localizados por la Policía. Son quienes dejan rastro y acaban sentados en el banquillo de los acusados como coautores de delitos de estafa y blanqueo de capitales. Desenmascarar a los responsables intelectuales es, reconoce la Policía, la tarea más ardua.

El inspector aboga por intensificar la lucha contra el lavado de activos y critica la falta de rigor en entidades bancarias. “Es muy alarmante que algunas no comprueben si el DNI presentado ha sido sustraído. A veces, los delincuentes modifican el número del documento y la foto”, subraya.

Hay casos en que ni siquiera resulta obligatorio pasar por la oficina del banco. “Para dar de alta una cuenta lo hacen por videoselfies. En esas imágenes se ve cómo una tercera persona manipula la grabación mientras enfoca al titular”, atestigua el policía, que ha descubierto también “grabaciones defectuosas en las que los delincuentes muestran “documentos ilegibles” que los bancos, de igual forma, dan por válidos.

Ante el auge de estas prácticas, el Tribunal Supremo ha establecido recientemente que son las entidades financieras las que deben responder de los fraudes y estafas cometidos por medios telemáticos siempre que no puedan demostrar que el usuario fue negligente, dejó expuestas sus contraseñas o no informó inmediatamente de movimientos extraños.

Las investigaciones más recientes en Málaga reflejan la proliferación de las cuentas mulas, con millones esquilmados. En una de las más recientes, la Policía detectó a varios jóvenes reclutados por un captador local, en Marbella. En la cúspide, dos ciudadanos británicos, dedicados a estafas, que utilizaban a estos intermediarios para blanquear el dinero y proteger a los responsables reales, que a menudo se refugiaban en métodos difíciles de rastrear, como criptomonedas.

Pero hay más modalidades. En otros casos, las mulas son víctimas que han sido manipuladas para que cedan sus datos bancarios con la excusa de un trámite o una supuesta oferta de trabajo. La Policía insiste en el exceso de confianza. El Grupo de Delincuencia Económica recomienda recelar de ofertas laborales que pidan enseñar el DNI por internet, comprobar siempre la identidad del arrendador en un alquiler, verificar que las webs sean reales y no dejarse llevar por descuentos ilógicos.