Un juicio se celebra en Málaga por videollamada de Whatsapp porque la acusada no sabía conectarse telemáticamente

La digitalización de la Justicia es un objetivo clave para agilizar los procedimientos y ayudar a desatascar el sistema. De hecho, el pasado mes de marzo entró en vigor un Real Decreto aprobado por el Gobierno según el cual el uso de plataformas virtuales pasaba a ser una herramienta común de trabajo par procedimientos legales, dando así preferencia a la vía telemática para celebrar vistas, audiencias, testimonios y periciales. Lo que no entraba en los planes era celebrar un juicio a través de una videollamada de Whatsapp, y eso es lo que se vivió este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Se trataba de un juicio por un delito de estafa bancaria, el típico caso en el que una persona recibe un mensaje de texto con un enlace, y tras pinchar en él descubre que le falta dinero en su cuenta, en esta ocasión, eran unos 600 euros. La víctima, una vecina de Málaga, reclamó a su entidad bancaria y esta le devolvió la cantidad exacta, al tiempo que presentó una denuncia contra la persona que había recibido tal cantidad. Hay que decir que, según el Código Penal, el delito de estafa bancaria se castiga con una pena de prisión de 6 meses a 3 años.

La acusada resultó ser una mujer residente en el municipio gaditano de Puerto Real. Dado que no podía desplazarse hasta Málaga, había sido citada telemáticamente y la vista de conformidad se fijó para el miércoles 23 de octubre en el Juzgado de lo Penal de Málaga. Hasta aquí todo normal, pero en el momento de celebrar la vista empezaron los 'problemas técnicos'.

"Normalmente los juicios telemáticos se hacen a través de una plataforma que se llama Webex, es el programa oficial que usan los juzgados", explica Damián Vázquez, que ejercía de oficio como abogado defensor en el caso. "La señora no sabía cómo conectarse, le fallaba el email, no podía instalarse el programa...", ha relatado el abogado, quien asegura que ante esta situación, con los cauces oficiales descartados, ha tenido que recurrir a su teléfono móvil para llamar a su clienta por una videollamada de Whatsapp. "Ha habido que conectarse como se ha podido", dice a este periódico, sin salir de su asombro.

En esa tesitura, según relata el letrado, se ha visto ejerciendo de abogado defensor y de cámara: "He ido enfocando a la jueza, al fiscal, acercando el móvil al micrófono...". "Ha sido surrealista", reconoce, aunque deja claro que el problema no ha sido del Juzgado, cuyos medios técnicos funcionaban correctamente, sino de la acusada "que no se aclaraba".

La vista ha durado unos 15 minutos y al final se ha llegado a una conformidad. La acusada ha aceptado la pena mínima de seis meses de prisión, con lo cual no entrará en la cárcel, y tendrá que afrontar el pago de una multa. "Al final hemos salvado la situación", afirma Vázquez.

Por si fuera poco, la sala estaba llena de estudiantes de Derecho que, según el abogado, "se han quedado flipados". "Les he tenido que decir que esto no era muy habitual", bromea. "Se puede decir que ha sido gracioso, una anécdota más", bromea. Aunque por raro que parezca, el letrado asegura que es la segunda o tercera vez que hace algo parecido, ya que en alguna ocasión él mismo ha tenido que conectarse vía Whatsapp desde los pasillos de la Ciudad de la Justicia.